E l’Ortona City piazza il colpo...Roby Baggio!

"Roby Baggio è amaranto-azzurro. Decisivo il blitz di Massimo D’Alicandro, volato in Veneto per concludere la trattativa dell’anno!": così Uisp Magazine, da cui è tratta anche la foto a corredo di questo articolo, annuncia la... bomba di mercato (o pseudo tale) che è diventata già virale sul web. Ovviamente non si tratta di realtà, pur essendo nei tempi per il super colpo a fil di sirena (il 31 Marzo, come ogni anno, è il termine ultimo per il tesseramento), ma di una simpaticissima iniziativa di uno dei membri del sodalizio ortonese, da anni splendida realtà del panorama Uisp, che ha fatto autografare al "Divin Codino" nazionale la maglietta della squadra adriatica.

Il merito dello scatto è del laterale difensivo dell’Ortona City e di certo non ha lasciato indifferente Francesco Seccia, il patron del team che sempre a Uisp Magazine ha raccontato come è nata l'idea.

Ecco le sue parole: «Massimo (D’Alicandro, ndr) già da tempo per lavoro si dirige verso Vicenza… a pochi chilometri dalla casa di Roberto Baggio e ci aveva promesso che prima o poi ci avrebbe regalato una foto e una maglia autografata del Divin Codino: oggi questo sogno si è avverato. Roberto Baggio – prosegue Seccia – per noi rimane un’icona unica e ringraziamo Massimo (nostro timone da ben 8 anni) per questo regalo magnifico, proprio in occasione del nostro decennale. Oltretutto vorrei sottolineare la gentilezza di Roberto Baggio che è stato disponibilissimo con abiti umili da lavoro a regalarci questo magnifico gesto».

Chissà se prima o poi uno dei numeri 10 più forti di sempre non sarà sugli spalti per seguire dal vivo una partita dell'Ortona City. Sognare non costa nulla e qualche volta i sogni si avverano per davvero...