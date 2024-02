Geronimo Barbadillo a Chieti per il compleanno numero 50 del teatino Gianni Colaiocco [FOTO]

Non è affatto passata inosservata a Chieti la presenza in città per due giorni di Geronimo Barbadillo, ex calciatore che in Italia ha indossato le maglie di Avellino ed Udinese. Ritenuto uno dei giocatori peruviani più forti di tutti i tempi, Barbadillo – che a fine carriera si è stabilito in Italia a vivere e lavorare, segnatamente in Friuli – è arrivato a Chieti in occasione del cinquantesimo compleanno di Gianni Colaiocco, volto noto in città, al quale è legato da tempo da un rapporto di stima ed amicizia.

Barbadillo non si è limitato alla permanenza in occasione festa di compleanno del teatino Colaiocco, ma ha deciso di pernottare una notte ed è dunque rimasto in città un altro giorno, approfittando dell'occasione per gustare tutte le prelibatezze enogastronomiche abruzzesi, dal vino locale agli arrosticini di cui è particolarmente ghiotto, ovviamente accompagnato dall'amico che ha indossato i panni dello speciale Cicerone per la stella sudamericana. La sortita di Barbadillo a Chieti per l'amico è stata una sorpresa. Il campione peruviano era di ritorno da Avellino ed ha deciso di fare una sosta in Abruzzo per salutare Colaiocco, che conosce da 10 anni, in occasione del compleanno. A Chieti, la sera prima della festa di famiglia di Colaiocco, ha gustato ravioli ed arrosticini. “Ci conosciamo da tempo tramite un amico di Udine”, le parole di Colaiocco, “cioè da quando feci una vacanza in Friuli. Ci vedemmo nella tenuta di un amico e da lì è nata un'amicizia stretta e ci vediamo quando è possibile. La sorpresa per il mio compleanno è stata bellissima”. Già membro del comitato del Centenario del Chieti Calcio, Colaiocco è uno dei più grandi collezionisti di foto con Vip d'Italia: conta addirittura circa 16mila scatti con personaggi famosi e tantissimi di questi nel corso del tempo sono diventati suoi amici stretti. E a sue iniziative si devono spesso presenze in città e in regione di calciatori, attori, cantanti e volti noti di tv e cinema. Non è escluso che Barbadillo, che si è trovato benissimo a Chieti, torni in città presto.

In calce la galleria fotografica della presenza in città di Barbadillo