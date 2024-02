La Panchina d'Oro a Vincenzo Vivarini [FOTO]

La trentaduesima edizione della Panchina d’oro, premio annuale riservato agli allenatori che ha visto ben 3 premiati abruzzesi. Per la Serie C il premio per il miglior tecnico è andato a Vincenzo Vivarini, che l’anno scorso ha condotto il Catanzaro alla promozione in cadetteria a suon di record stracciati. Un vero e proprio plebiscito per la Panchina d’oro Serie C con Vivarini a trionfare grazie a 35 voti davanti a Luciano Foschi del Lecco, con 8 voti ed Aimo Diana, lo scorso anno alla Reggiana, con 5 voti.

Durante la mattinata - prima del corso di aggiornamento per allenatori professionisti che ha visto proprio la presenza di un docente d’eccezione come l’imprenditore e stilista Brunello Cucinelli, mentre nel pomeriggio la lezione è stata a cura dello stesso Spalletti – i tecnici sono stati chiamati a esprimere le proprie preferenze anche per eleggere i migliori allenatori della scorsa stagione per quanto riguarda la Serie B e la Serie C maschile (per tutte le altre categorie, invece, le votazioni erano state effettuate on-line nei giorni scorsi). In platea c'erano anche Zdenek Zeman, tecnico del Pescara accompagnato vecchio vice Cangelosi ora alla Casertana, e gli abruzzesi D'Aversa ed Oddo, tra gli altri.

Queste le parole di Vivarini: “Devo dire grazie ai miei colleghi, è stato un campionato bello, combattuto, equilibrato ma soprattutto con grande rispetto fra tutti. Devo dirvi grazie della fiducia riposta in me. Un altro, enorme, grazie va a Catanzaro, che ci ha stimolato, tirando fuori il meglio della squadra. Abbiamo fatto un campionato importante e c’è stata inoltre una simbiosi incredibile fra città e squadra che ci ha aiutato a superare le difficoltà. Grazie al club, a tutto lo staff e ai miei giocatori, perché è stato davvero un anno sopra le righe”.

Dicevamo Abruzzo protagonista in questa edizione ed il perchè è presto spiegato. Insieme all'attuale c.t. azzurro Luciano Spalletti e a Vincenzo Vivarini da Ari, infatti, sono stati premiati anche Fabio Grosso (per la B) e Gianluca Marzuoli (per il futsal femminile).

Galleria foto da Figc