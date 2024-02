Anche l'Avezzano passa all'Angelini: Chieti sempre più in crisi

Niente da fare. Anche l'Avezzano sbanca l'Angelini e costringe l'era Gennaro Iezzo a rinviare l'appuntamento con la prima vittoria. Che forse a questo punto non arriverà mai, perchè la panchina a questo punto è fortemente a rischio. Basta un lampo di Roberti sul finale di primo tempo (43') per battere Antignari, espugnare lo stadio di Chieti e consegnare all'Avezzano 3 punti che valgono il quarto posto in classifica. "Il derby è stato caratterizzato anche dagli scontri tra le opposte tifoserie soprattutto prima dell’avvio della partita", ha raccontato Rete8 ma al di là dei fatti di cronaca sul piano sportivo non si può che commentare un altro ko nel post Chianese con lo stadio teatino che è diventato terra di conquista per praticamente tutti gli avversari. Ed il Chieti di inizio anno, che pur non giocando un bel calcio era stabilmente nelle posizioni nobilissime della graduatoria, è ormai un pallido e sbiadito ricordo. Più che guardare l'orizzonte dell'altra classifica adesso bisogna buttare l'occhio allo specchietto retrovisore per evitare guai. Al netto di possibili ribaltoni, non da escludere a questo punto, urge una riscossa sul campo immediata. Il calendario ora proporrà il Vastogirardi all’Angelini e poi la sfida esterna contro l’Alma Juventus Fano: servono punti, e tanti, per tornare a muovere una classifica che ora non può soddisfare una tifoseria che è stanca e sfiduciata

CHIETI-AVEZZANO 0-1

CHIETI (4-3-3): Antignani, Cucciniello, Conson(16’ st Sueva), Forgione, Masawoud (32’ A. Gatto), Castellano(9’ st Vincenzo Gatto), Vesi, Gaye(42’st Ardemagni), Tortora, Fall, Salvatore(42’st Esposito). A disp. Vitiello, Ardemagni, Gatto, Canale, Gatto V., Caterino, Esposito, Sueva, Di Sabatino. All. Gennaro Iezzo

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro, Roberti(18’st Ortolini), Senesi(22’ st Angelilli), Tounkara (9’ st De Silvestro), Verna(35’ st Luciani), Rotondi, Golia, Filippini, Mascella, Forte, Damcevski. A disp. Brusca, Giancalone, De Lorenzo, Ferrani, Angelilli, Luciani, Marzuillo, De Silvestro, Ortolini. All. Giuseppe Ferazzoli

ARBITRO: Alessandro Papagano di Roma 2

ASSISTENTI: Fiordi e Crostella

RETI: 43’Roberti (C)

AMMONITI: Conson (C), Forgione (C), Damcevski (A), Alessandro Gatto (C), Verna (A), Rotondi (A)

NOTE: 2 mila spettatori circa (98 tifosi ospiti)

RECUPERO : 2’ pt, 5’ st