Il Giro d'Abruzzo partirà da Vasto: date e tutte le tappe in programma

La nostra regione si conferma partner d'eccezione per i grandi eventi del ciclismo nazionale: in attesa degli Europei del 2029 (già ufficiali), è andata a segno la nostra anticipazione sul Giro d'Abruzzo che in questo 2024 farà da grande apripista alle tappe del Giro d'Italia Uomini e di quello Donne previste, rispettivamente, a maggio e luglio.

Adesso c'è anche il crisma dell'ufficialità: dopo alcuni anni di assenza torna il Giro d’Abruzzo. RCS Sport conferma ufficialmente il ritorno di una corsa che non si svolgeva dal 2007 e che si terrà al posto del Giro di Sicilia, di cui dunque recupera le date.

Dal 9 al 12 aprile RCS Sport, in collaborazione con la Regione Abruzzo, organizzerà Il Giro d'Abruzzo che prenderà il posto in calendario de Il Giro di Sicilia. Questa decisione è stata presa di concerto con la Regione Siciliana con cui RCS Sport da diverse stagioni ha intrapreso un percorso di valorizzazione e promozione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi dal forte impatto economico sulla regione. RCS Sport e Regione Siciliana stanno lavorando per proseguire questo percorso e riportare grandi eventi sportivi sull'isola.

L’evento partirà da Vasto per concludersi a L’Aquila. La prima tappa avrà come traguardo Pescara. Di certo c’è una tappa, la terza, con arrivo in salita in località Prati di Tivo, all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Le tappe: