Sulla Costa dei Trabocchi si pensa alla seconda edizione della BCC Half Marathon: c'è già la data [FOTO]

Il conto alla rovescia è partito da un po' e in un calendario fittissimo di grandi appuntamentamenti sportivi in Abruzzo nel 2024 non si può di certo omettere la seconda edizione della BCC Half Marathon. Il primo e storico appuntamento sulla Costa dei Trabocchi è stato una grande festa del podismo di massa che ha unito in 21,097 chilometri, lungo la Via Verde e la pista ciclopedonale, i comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia Marina, per celebrare in grande stile la ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione della BCC Abruzzi e Molise.

La manifestazione, al debutto in assoluto nel calendario podistico FIDAL a livello nazionale (categoria Bronze), ha riscontrato una enorme affluenza di atleti con numeri da stropicciarsi gli occhi per un evento alla sua prima edizione. Sono stati 856 i partecipanti di cui 500 da fuori Abruzzo (dalle regioni Puglia, Lombardia, Marche, Molise, Emilia Romagna, Campania, Lazio e Umbria) e le cifre potevano salire ancora tenendo conto delle 150 iscrizioni respinte dagli organizzatori negli ultimi giorni per motivi logistici e di sicurezza.

Uno spettacolo reso possibile grazie al trait d’union di tanti attori sul territorio: la AS Podisti Frentani, la BCC Abruzzi e Molise (l’istituto di credito più longevo delle due regioni) e, in ambito istituzionale, la Provincia di Chieti, le amministrazioni comunali di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia che, all’unisono, hanno fatto “squadra” per raccogliere i frutti di un evento sportivo nato sotto una buona stella.

Coprendo la classica distanza di 21,097 chilometri, partendo dal porto di Ortona, percorrendo al contrario una gran parte del tragitto della tappa inaugurale a cronometro del Giro d’Italia di ciclismo 2023, la grande festa del podismo ha regalato uno spettacolo che si replicherà certamente nell'edizione numero 2. Che ha già una data, perchè nelle intenzioni c'è quella di trasformare la competizione in un appuntamento fisso annuale. La seconda edizione è infatti già programmata per il 27 ottobre 2024. Non resta dunque che cerchiare in rosso questa data sul calendario e contare i giorni che ci separano da questo grande appuntamento.