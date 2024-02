Superato uno dei record storici di Bruno Sammartino da Pizzoferrato. Ma mantiene ancora il più importante

E' caduto uno dei tanti straordinari record di Bruno Sammartino da Pizzoferrato, una vera e propria leggenda del wrestling e della principale federazione dello sport entertainment più importate al mondo, la WWE (che aveva altra denominazione all'epoca del Gigante d'Abruzzo).

Con oltre 1.238 giorni come Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns ha infatti superato il secondo regno di Bruno Sammartino con il WWE Championship ed è ora al quarto posto con il regno più longevo da WWE Champion in carica nella storia.

Roman Reigns, attuale campione WWE ed Universal della federazione, detiene la cintura Universale da oltre 3 anni, ovvero dall'edizione di Payback del 2020, dove sconfisse Braun Strowman e l'allora campione, il defunto Bray Wyatt, per diventare il nuovo Universal Champion della compagnia. Dopo aver vinto anche il titolo mondiale WWE in un match di unificazione dei titoli a WrestleMania, contro Brock Lesnar, alla fine il regno di Reigns è stato unificato, con il Tribal Chief che è così diventato il campione indiscusso della federazione. Ora con la cintura alla vita si presenterà all'edizione 2024 dello Showcase of Immortals per difenderla dall'assalto del cugino The Rock, al secolo Dwayne Johnson(che è anche un notissimo attore).

Caduto un record, Sammartino mantiene ancora uno ben più duro da mandare in archivio: è stato il più grande campione del mondo nella storia della federazione WWWF (ora WWE): 2.803 giorni, cioè circa sette anni e otto mesi (regno più lungo di tutti i tempi). Sommando quindi i 2.803 giorni del regno più lungo di tutti i tempi alla seconda volta di 1.237 giorni, ora battuto da Reigns, si ha l'incredibile totale di undici anni complessivi da numero 1, composto da 4.040 giorni: è record assoluto. Probabilmente imbattibile

Come riporta Wikipedia, il 5 agosto 2017 è stata eretta una statua in suo onore nella sua città natale, che ancora oggi ricorda il suo grandissimo campione.