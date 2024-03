Sulla Costa dei Trabocchi si alzerà il sipario su Unica6, l’ebike creata con Danilo Di Luca

Non esiste ancora una data certa, ma in primavera inoltrata, presumibilmente ad aprile, sulla Costa dei Trabocchi verrà svelata al mondo una bici elettrica che è un crossover, quindi sia per uso cittadino sia per gli sterrati, destinata a rivoluzionare la concezione dell'uso di questo prodotto. Si chiama Unica, ed è realizzata in alluminio riciclato ed è completamente abruzzese. E’ un progetto realizzato soprattutto per i bike sharing e gli hotel, ma non solo. E c'è una collaborazione importante nelle fasi di concepimento, realizzazione e vendita di Unica6: quella di Danilo Di Luca, l'ex "Killer di Spoltore" del ciclismo che vanta tra le altre vittorie anche un Giro d'Italia. La prima flotta di bici verrà dunque presentata in Abruzzo.

Danilo Di Luca in particolare si occupa del “prodotto”, per cui partecipa allo sviluppo dei nuovi modelli indicando le caratteristiche e le performance che il prodotto deve avere per essere tecnicamente valido e centrato sul mercato; è un po' la “voice of customers”. Con l'azienza l'ex ciclista professionista sta collaborando sulle attività di co-branding, sul lancio di Unica6 e su Di Luca Bike che ha un importante progetto su una e-bike di fascia medio alta.

Unica6 può davvero definirsi Made In… Italy. Il manufacturing è concentrato nello stabilimento abruzzese della IAT Srl, che cura la produzione dei telai, dei componenti custom e l’assemblaggio finale. Innovazione, esclusività e sostenibilità, partendo dai telai in alluminio riciclato al 95%: queste le caratteristiche del prodotto che con la serie «professional» guarda alle aziende ed a chi usa l’ebike per lavoro (noleggio, sharing, delivery, food delivery, pooling, mobilità aziendale) con allestimenti personalizzati ed una gamma di accessori intercambiabili, mantenendo la possibilità di convertire e modificare la configurazione delle e-bikes per adattarle a nuovi e diversi utilizzi. La rintracciabilità del prodotto garantisce elevati standard di qualità e di sostenibilità, fornendo le corrette istruzioni di riciclo a fine vita di ogni componente. Il crossover introduce un nuovo segmento sul mercato dell’e-bike.

Il «Crossover» coniuga la comodità della city bike con la possibilità di dolci escursioni su sterrato, perseguendo facilità e versatilità d’uso