Lanciano - L'Aquila 1-2, rossoneri eliminati dalla Coppa Italia

Svanisce il sogno Coppa Italia per il Lanciano. La squadra di Bellè si arrende all'Aquila nel ritorno dei quarti di finale: 1-2 per i rossoblu, che avevano già ipotecato la qualificazione con il tre a zero al Gran Sasso nella sfida d'andata.

Tutto troppo facile per la squadra di Federico Giampaolo, che al 5' la sblocca: serie di dribbling di Alfonsi, che fredda Elezaj con un preciso diagonale. Dopo pochi minuti il discorso qualificazione è già archiviato. Nel primo tempo succede poco altro.

Il Lanciano ci prova sporadicamente anche nella ripresa, ma è L'Aquila a trovare ancora il gol: a un quarto d'ora dalla fine, il sigillo degli ospiti con Ranieri che approfitta di un errore della terza linea frentana, recuperando la sfera e freddando Elezaj con una conclusione sul primo palo.

L'orgoglio dei frentani porta al gol del solito Bocchio: il brasiliano supera un paio di avversari e spedisce in rete indirizzando sul secondo palo. Un gol che non serve a riaprire la gara, ma rende un po' meno amara l'eliminazione. Lo stesso Bocchio potrebbe anche pareggiare al 90', ma in pieno recupero è ancora L'Aquila pericolosissima: triangolazione tra Tankuljic e D'Ercole, con la conclusione di quest'ultimo che si infrange sulla traversa prima di rimbalzare sulla linea e tornare in campo.

Il tabellino

LANCIANO: 1. Elezaj, 2. Fasoli (18' s.t. Priorelli), 4. Cardone, 6. Scipioni, 7. Mazzieri, 8. Bodo, 9. Bocchio, 10. Fonseca, 11. Mariano, 19. Labonia, 20. Mingolla. A disp. 12. Seck, 5. Tommasselli, 13. Bertino, 14. Ciotola, 15. Crudo, 16. Hyseni, 18. Rei. All. Bellè.