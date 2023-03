Eccellenza, Sambuceto - Union Fossacesia 1-0

Il Sambuceto conquista l’intera posta in palio tra le mura amiche della Cittadella dello Sport superando l’Union Fossacesia. Dopo 15 giri di lancette di studio, l’equilibrio del match si spacca: taglio centrale di Rodia che con una finta supera Di Vncenzo in uscita fuori area e deposita la sfera in rete, per il vantaggio del Sambuceto. Ottenuto il vantaggio, i viola proseguono nel forcing e al 17esimo sfiorano il raddoppio con Ranieri: il bomber penetra in area e incrocia di sinistro, con la sfera che si spegne di poco alla sinistra del secondo palo. Al 21esimo il Fosasacesia si affaccia dalle parti di Di Donato, con una doppia conclusione ravvicinata di Ruiz Pascual, deviata dal portiere di casa in angolo. Al 27esimo asse perfetto Ranieri-Ventola-Rodia, con l’autore del vantaggio che vede la sua conclusione rimpallata a un paio di metri dalla linea di porta. Al minuto 39 ancora Sambuceto, con Rodia che lancia splendidamente Ventola sulla sinistra: il giocatore viola supera un avversario e conclude, chiamando Di Vincenzo alla deviazione in corner. Nei secondi finali ghiotta occasione per il Fossacesia, con Susi che conclude e colpisce il palo: la sfera torna in campo e il più reattivo è Di Donato che blocca e disinnesca la minaccia, mandando così la sua squadra al riposo in vantaggio per una rete a zero.

Al rientro dagli spogliatoi, la prima azione porta la firma ospite, con Fiorotto che, dal cuore dell’area, gira di testa, con la sfera che tocca la parte superiore della traversa e si spegne sul fondo. Al 49esimo, sul fronte opposto, Ranieri si invola verso la porta avversaria, supera due avversari e conclude, chiamando all’intervento prodigioso Di Vincenzo a deviare in angolo. L’ultima azione degna di nota capita sui piedi di Ruiz Pascual, il quale si accentra in area viola e tira, ma la conclusione termina alta. Al triplice fischio, il risultato rimane pertanto fermo sull’1 a 0 in favore del Sambuceto, con i ragazzi di mister Ronci che ottengono i 3 punti e avvicinano in classifica nel campionato di Eccellenza, proprio gli avversari odierni dell’Union Fossacesia.

SAMBUCETO – UNION FOSSACESIA 1–0: il tabellino

Sambuceto: Di Donato, Brattelli J., Silvestri, D’Angelo, Marfisi, Ranieri, Orlando, Ventola, Mancini, Rodia (31’ st Sparvoli), Puglielli. A disposizione: Salvatore, Marchionne D., Carminelli, Marchionne A., Centorame, Petrucci, Diockou. Braccia. All. Ronci.

Union Fossacesia: Di Vincenzo, Di Pasquale (31’ st Salcuni), Susi, Bertino, Aquilanti, Ruiz Pascual, Coulibaly (25’ st Pau), Fiorotto (25’ st Scarpari), Giovannelli (34’ st Carraro), Arboleda Balanta.

A disposizione: Amoroso, Tupone, Cericola, Masciangelo, Di Tommaso. All. Memmo.

Arbitro: Battistini (Lanciano).

Ammoniti: Fiorotto, Coulibaly, Giovannelli, Caporale (F), Marfisi, Brattelli, Puglielli (S).

Reti: 15’ pt Rodia (S).