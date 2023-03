Eccellenza, 28a giornata: gli impegni delle chietine

Ultime sette finali nel campionato di Eccellenza abruzzese. Le quattro cugine chietine ancora tutte impegnate per mettere al sicuro i rispettivi obiettivi. La migliore è stata fin quil la matricola terribile Union Fossacesia, che ha ancora un barlume di speranza di centrare i play-off, ma è concentrata oggi soprattutto sulla missione salvezza tranquilla: i ragazzi di Memmo hanno bisogno di una manciata di punti per poter festeggiare la permanenza nella categoria conquistata un anno fa per la prima volta nella storia della cittadina della Costa dei Trabocchi. Il patron Ursini non vede l'ora di festeggiare, e manca davvero poco. Per riuscirci, sarebbe pesante un successo domenica pomeriggio a San Giovanni Teatino contro il Sambuceto di Ronci, che ha smaltito le scorie della Coppa Italia e adesso deve ricominciare a correre perché, con i suoi 34 punti, non è affatto al sicuro in chiave salvezza. La possibilità che dalla D retrocedano due abruzzesi (Noaresco e Vastese) non è solo un incubo. In quel caso, sarebbero tre le retrocessioni dirette e salirebbe non poco la quota punti per la salvezza aritmetica.

Nel vortice di questo finale c'è l'Ortona, altra neopromossa, che non è riuscita in questi mesi a risalire fuori dalla zona play-out e oggi deve fare punti per lasciare il terzultimo posto e avere almeno la certezza di poter giocare gli spareggi salvezza. Mister Sansovini al lavoro per questo traguardo: domenica scontro diretto fondamentale contro il Castelnuovo Vomano per tenere accesa la speranza e, magari, scavalcare la Sant (impegnata contro il Sulmona) al quartultimo posto. Chi ha poco da dire ormai a questo campionato è il Lanciano: i frentani sono penultimi e ormai lontani anche dalla zona play-out. Per gli ultimi coraggiosi appassionati di calcio legati alla gloriosa maglia rossonera le ultime sette giornate rischiano di essere un triste calvario verso il ritorno in Promozione e un'altra estate di confusione e incertezze. Difficile immaginare un risultato positivo dei frentani in trasferta contro la Torrese, ma nel calcio mai dire mai...

Eccellenza, 28a giornata: il programma (ore 15)

2000 Calcio Montesilvano - Spoltore

Giulianova - Renato Curi Angolana

Il Delfino Curi Pescara - Capistrello

L'Aquila 1927 - Alba Adriatica

Nereto - Pontevomano

Ortona - Castelnuovo Vomano

Sambuceto - Union Fossacesia

Santegidiese - Ovidiana Sulmona

Torrese - Lanciano