Eccellenza, Sambuceto - Capistrello 1-1

Succede tutto nella prima frazione: Sambuceto e Capistrello pareggiano nell’incontro valevole per la 26esima giornata del campionato di Eccellenza. Primo tempo frizzante, con gli ospiti che al primo ingresso in area viola ottengono la massima punizione: al quarto d’ora Carnevali cade in area e il direttore di gara Arnese di Teramo indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il capitano, Franchi, che trasforma il rigore e porta il punteggio sullo 0 a 1. Il vantaggio del Capistrello accende la “spia” di Ventola, che sale letteralmente in cattedra. Al minuto 23 il giocatore del Sambuceto si esibisce in uno splendido stop sulla sinistra, salta un avversario, penetra in area e serve l’accorrente Sparvoli: il numero 10 sambucetese lascia partire un tiro al volo sul quale Allaj compie un vero e proprio miracolo deviando la sfera in angolo e negando il pareggio ai padroni di casa. Tre minuti dopo sempre Ventola si esibisce in un’azione personale e dalla sinistra si accentra e scocca un rasoterra: la sfera sibila accanto al palo alla destra del portiere e si spegne sul fondo di pochissimo. Al 28esimo gli sforzi del Sambuceto vengono premiati con la rete del pari. Il solito Ventola si esibisce in una nuova grande azione sulla fascia sinistra e serve Marfisi al limite dell’area: il capitano dei viola non ci pensa due volte e lascia partire un tiro di esterno destro che toglie letteralmente le ragnatele tra il palo e la traversa alla sinistra di Allaj e si insacca per la rete dell’1 a 1 con la quale le squadre vanno al riposo. Nella ripresa i ritmi si abbassano e le squadre stazionano prevalentemente a centrocampo, senza creare grossi pericoli alle rispettive retroguardie. In virtù dell’1 a 1 maturato alla Cittadella dello Sport i padroni di casa, reduci dall’impegno di Coppa Italia – fase nazionale a Campobasso, muovono nuovamente la loro classifica nel campionato di Eccellenza abruzzese, così come gli ospiti.

Sambuceto – Capistrello 1-1: il tabellino

Sambuceto: Salvatore, D’Angelo, Marfisi (11’ st Rodia), Sparvoli (21’ st Orlando), Carminelli, Ventola, Camplone, Barrow (30’ st Centorame), Petrucci (1’ st Mancini), Puglielli (1’ st Silvestri), Braccia. A disposizione: Maiano, Brattelli J., Mancini, Marchionne, Dickou. All. Ronci.

Capistrello: Allaj, Mozetti, Di Marco, Deramo (38’ st Ciaccia), Fantozzi, Fantauzzi, De Santis (9’ pt Di Girolamo A. – 14’ st Salvati A.), De Meis, Carnevali, Mastrone, Franchi (1’ st Patrizi). A disposizione: Di Girolamo L., Scognamiglio, Salvati F., Giordani, Di Girolamo D. All. Giordani.

Arbitro: Arnese (Teramo).

Ammoniti: Sparvoli (S).

Reti: 15’ pt rig. Franchi (C), 28’ pt Marfisi (S).