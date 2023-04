Eccellenza, Sambuceto - Ortona 4-0

Un Sambuceto Calcio quasi perfetto regola l’Ortona con un rotondo 4 a 0. Ragazzi di mister Ronci in grande spolvero al cospetto di una formazione apparsa comunque ben organizzata nonostante una classifica deficitaria. Primo tempo molto godibile dal punto di vista dello spettacolo, con diverse occasioni degne di nota. Ad andare per primi vicino al gol, al minuto 13, sono i padroni di casa: Ranieri, servito in profondità da Rodia, si invola e dopo aver controllato la sfera, scocca un tiro di esterno sinistro che sibila accanto al palo alla destra di Mattia e si spegne sul fondo. Sul fronte opposto, al 27esimo, è Rodriguez a trovarsi da solo in area: il numero 9, però, gira fuori di sinistro.

Un minuto dopo ancora Ranieri, servito sulla destra da Ventola, cerca di piazzare la palla sul secondo palo, ma pecca di precisione di pochissimo, con la sfera che si spegne qualche centimetro sopra la traversa. Alla mezz’ora sempre Ranieri si porta la sfera sul destro e tira, con Mattia chiamato al grande intervento di piede, in angolo. L’ultima azione della prima frazione porta ancora la firma viola, con lo scambio tra il “solito” Ranieri e Rodia: quest’ultimo incrocia di destro con la sfera che ancora una volta esce sul fondo a poca distanza dal montante alla destra di Mattia.

La seconda frazione si apre con uno splendido gol di Mattia Rodia: il numero 18, al 49esimo, servito sulla sinistra, controlla con il destro e incrocia al volo di sinistro, insaccando la palla alle spalle di Rodia per la rete dell’1 a 0. Al 62esimo nuovamente Rodia, servito al centro dell’area da Ventola, viene anticipato di un soffio da un difensore dell’Ortona prima di sparare a rete a colpo sicuro. Pochi secondi dopo gli stessi due giocatori del Sambuceto sono protagonisti di una nuova azione pericolosa: la conclusione di prima di Rodia, dal limite dell’area e con il portiere ospite in uscita, finisce di poco fuori accanto al palo alla sinistra di Mattia. Al 68esimo contropiede fulminante per il raddoppio dei ragazzi di mister Ronci: Ventola recupera palla in difesa, supera il centrocampo, e cambia gioco sulla sinistra per Ranieri. Il bomber viola controlla, supera due avversari, entra in area e in diagonale supera Mattia per la rete del 2 a 0.

Nella girandola dei cambi, Marchionne al minuto 86 stabilisce quasi un record, riuscendo a siglare la rete del 3 a 0 in favore dei viola dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo: servito da Centorame, il numero 7, in spaccata, insacca dall’altezza del secondo palo. Prima del triplive fischio c’è ancora tempo per la marcatura personale di capitan Marfisi. Il numero 8, al 93esimo, si esibisce in un’azione personale, penetra in area e di sinistro, rasoterra, sigla la rete del definitivo 4-0 per il Sambuceto.

La squadra di mister Ronci vince e convince al cospetto di una squadra, l’Ortona, apparsa ben messa in campo e molto pimpante, soprattutto nella prima frazione di gioco.

SAMBUCETO – ORTONA 4-0: il tabellino

Sambuceto Calcio: Di Donato, Brattelli J., Silvestri (41’ st Marchionne D.), D’Angelo (29’ st Puglielli), Marfisi, Ranieri (42’ st Barrow), Orlando, Ventola (44’ st Nicolai), Camplone, Rodia (27’ st Centorame), Braccia. A disposizione: Salvatore, Sparvoli, Carminelli, Dickou. All. Ronci.

Ortona Calcio: Mattia, Puzzo (24’ st Miccoli), D’Alonzo, Lanza (24’ st Di Donato), Lieti (1’ st Martelli), Salvucci, La Delfa (35’ st Dioum), Squadrone, Rodriguez, Dragani, Milizia (13’ st Ligocki). A disposizione: Pelusi, Midollo, Crimaldi, Majo. Allenatore: Sansovini.

Arbitro: Battistini (Lanciano).

Reti: 4’ st Rodia, 23’ st Ranieri, 41’ st Marchionne, 48’ st Marfisi.