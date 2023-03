Eccellenza, per il Sambuceto un pari prezioso

Un punto a testa per Sambuceto e Il Delfino Curi Pescara nell’incontro valevole per la 30esima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

La prima occasione del match, al settimo, è di marca viola: Ventola scambia con capitan Marfisi, si accentra e lascia partire un tiro che esce a poca distanza dall’incrocio alla sinistra di Calore.

Sei giri d’orologio dopo gli ospiti passano in vantaggio con Corsini, che servito da destra insacca di testa la rete dello 0 a 1.

Il Sambuceto non patisce più di tanto lo svantaggio, e continua ad affacciarsi dalle parti della retroguardia ospite. Al 27esimo i padroni di casa sfiorano il pareggio con Rodia: l’attaccante spara a colpo sicuro da posizione leggermente defilata in area, e un difensore del Delfino si “immola” deviando con la testa la sfera, diretta in porta, in angolo. Due minuti dopo ancora Rodia si gira al volo in area ma la sfera trova l’opposizione con il corpo da parte di Calore. La prima frazione si chiude così con gli ospiti in vantaggio di una rete, nonostante le opportunità avute dai ragazzi di mister Ronci per riequilibrare le sorti del match.

Nella ripresa i viola aumentano ulteriormente i giri del motore e Ventola prosegue a scaldare il piede: al 51esimo lasica partire un tiro al volo di controbalzo con la palla che sorvola di pochissimo la traversa.

Al minuto 58 è Barrow ad andare vicino al pareggio, ma la sua conclusione viene deviata in angolo, in spaccata, da Palmentieri. Pochi minuti dopo è la volta di Marfisi, che ci prova con un tiro da circa 25 metri, ma Calore si tuffa e respinge.

All’80esimo i padroni di casa pervengono al pareggio, con Ventola che lascia partire un vero e proprio missile dalla trequarti che si insacca in maniera imparabile alla destra dell’incolpevole Calore per la rete dell’1 a 1. Al 90esimo ancora Ventola ci prova dal limite dell’area, ma Calore sventa la minaccia bloccando il tiro in due tempi. Al triplice fischio il punteggio è quindi di 1 a 1, così come i punti guadagnati da entrambe le squadre nella sfida odierna.

SAMBUCETO CALCIO – IL DELFINO CURI PESCARA 1–1: il tabellino

Sambuceto Calcio: Di Donato, Brattelli J. (12’ st Braccia), Silvestri (37’ st Centorame), D’Angelo, Marfisi, Orlando, Ventola, Mancini (1’ st Sparvoli), Camplone, Rodia (41’ st Marchionne D.), Barrow. A disposizione: Salvatore, Carminelli, Marchionne A., Puglielli, Dickou. All. Ronci.

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Giuliodori, Greco, Sabatini, Palmentieri, Paolilli, Martella, Mandrone (41’ st Giannini), Bocchio Compagnol, Salvatore, Corsini. A disposizione: Petricca, Di Giovacchino, Antonucci, Dell’Elce, Palmisano, Tamboriello, Marzucco, Massa. All. Bonati.

Arbitro: Fantozzi (Avezzano).

Ammoniti: Brattelli, Camplone, Barrow (S), Martella, Palmentieri, Giuliodori, Bocchio (D).

Reti: 13’ pt Corsini (D), 40’ st Ventola (S).