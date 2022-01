Eccellenza, Coppa Italia: il Sambuceto batte la Torrese (2-3) e vola in finale

Il Sambuceto fa l'impresa: vince in trasferta al Castrum di Giulianova 3-2 contro la Torrese e vola in finale di Coppa Italia. All’andata la prima gara si era chiusa in parità: 0-0. La squadra di Ronci sfodera una prestazione da grande in terra teramana e, dopo aver subito lo svantaggio iniziale firmato da Di Lallo, con Palumbo, Pellecchia e Ranieri ribalta il match. Non basta il 2-3 finale di Restaneo. L'equilibrio del primo tempo, cbhiuso sull'1 a 1, si spezza nella ripresa con l'uno-due letale dei Viola. Una vittoria meritata che conferma l'ottimo momento della formazione teatina, rinforzata dal mercato e rodata dalla lunga sosta del campionato.

La finale di Coppa Italia sarà, quindi, L’Aquila-Sambuceto. Gara unica, su campo neutro, in programma probabilmente mercoledì 16 febbraio prossimo. Chi vince il trofeo accede anche alle fasi nazionali che portano alla Coppa Italia (e in serie D).

Il tabellino

Torrese: Abate; Brattelli J., Mastrilli, Tini, Di Lallo, CIssè, Mosca,Di Federico, Santirocco, Di Nicola, Lepik. A disp. Camaioni, Di Loreto, Persiani, Restaneo, Selmanaj, Di Francesco C., Coia, Chiesi, Antichi. All. Cristofari.

Sambuceto: De Deo; Brattelli, D'Alonzo L., D'Angelo, Marfisi, Bruni, Palumbo, Pellecchia, Ochoa, Ranieri, Del Greco. A disp. Di Donato, Sall, Marchionne, Scardetta, Mancini, Camplone, Barrow, Rosati, Diaz. All. Ronci.

Arbitro: Ieuhkwumere dell'Aquila.

Reti: 10' p.t. Di Lallo (T), 35' p.t. Palumbo (S); 17' s.t. Pellecchia (S), 23' s.t. Ranieri (S), 40' s.t. Restaneo (T).