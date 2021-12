Eccellenza, mercato: Del Greco dal Chieti al Sambuceto

Colpo di fine anno del Sambuceto, che si assicura le prestazioni di Andrea Del Greco. Classe 2003, Del Greco è un esterno basso di fascia destra e proviene dal Chieti, in Serie D. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, il neo terzino viola ha collezionato già alcune presenze della quarta serie.

"Tutta la dirigenza del Sambuceto desidera ringraziare il Chieti - recita il comunicato ufficiale della società viola - , e in particolare il presidente Mergiotti per la collaborazione e per il buon esito della trattativa che ha portato il giovanissimo Andrea Del Greco alla Cittadella dello Sport alla corte di mister Ronci".