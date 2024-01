Il Chieti punta un super colpo di mercato: i dettagli

L'indiscrezione è di quelle forti, ma la fonte è più che qualificata: Gianluca Di Marzio, l'esperto di calciomercato di Sky Sport. La notizia arriva dal network facente capo al noto giornalista, segnatamente da SerieD24, ed è di quelle destinate ad animare le prossime giornate di mercato: il chieti avrebbe messo nel mirino Cristian Galano, il cosiddetto Robben di Puglia.

Svincolato dopo l'esperienza di Brindisi, l'esterno visto in Abruzzo anche a Pescara è alla ricerca di una nuova avventura e in Serie D uno come lui potrebbe fare davvero la differenza, anche se negli ultimi anni non ha mostrato in campo tutto il suo talento. " L’ex attaccante di Bari e Foggia è nel mirino di diversi club dilettantistici, pronti a fare follie per averlo in rosa. Tra le squadre interessatissime al classe 1991 c’è anche il Chieti. Abruzzesi che hanno chiesto informazioni sul giocatore, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Brindisi in Serie C", si legge sul portale.

La pista però non è semplicissima. Sul giocatore c'è anche il Livorno, nobile decaduta. "Su Galano è vivissimo anche l’interesse del Livorno unica squadra che al momento fa gola al ragazzo. Possibile un possibile affondo dei toscani nelle prossime ore ma occhio al Chieti che vuole rinforzarsi per continuare a sognare la promozione", conferma il portale di Di Marzio. Tuttavia, essendo il giocatore pugliese, la vicinanza di Chieti a casa sua potrebbe recitare un ruolo fondamentale nella scelta. Il momento è delicato in casa Chieti, dopo il ribaltone tecnico e con l'inizio dell'avventura di mister Iezzo che ha portato 1 punto in 2 gare. La società per concentrarsi sul campo ha indetto il silenzio stampa, ma è chiaro che i rumors di mercato in questo frangente si moltiplicano. E quello su Galano in neroverde è assai ghiotto