C'è il derby d'Abruzzo tra Tikitaka Francavilla e GTM Montesilvano, Xhaxho: "Cè un’emozione diversa nell’aria"

Non è una partita qualsiasi, perchè parliamo del derby d’Abruzzo, quello tra le massime espressioni dello sport nostrano perchè sono le uniche due squadre a giocare in A1. Parliamo di calcio a 5 femminile e la sfida tra Tikitaka Futsal Francavilla e GTM Montesilvano può quindi essere definita il "Derby dei Derby" con vista sullo Scudetto, perchè entrambe le squadre sono state costruite per arrivare fino in fondo. E' presto, anzi prestissimo essendo solo ad inizio regular season, ma la partita ha già una grande valenza. Si gioca al PalaRigopiano perchè il Tikitaka, che da anni gioca e si allena lontano da Francavilla non avendo in città una struttura che risponda ai paramentri richiesti, domenica 15 ottobre alle ore 18 e tra le ex di turno c'è Aida Xhaxho, perno giallorosso ma anche pedina della Nazionale.. È il primo derby dopo quello che è valso al TikiTaka la finale scudetto.

«Se ripenso all’ultima partita contro il Pescara, adesso GTM Montesilvano, provo delle belle emozioni. È sicuramente una partita attesa, una partita a sé. Sono emozionata all’idea di giocarla e spero sia pieno il palazzetto, perché credo valga la pena viverla», le sue parole. Nell’esordio con il Kick Off ha segnato anche la prima marcatura della stagione per il TikiTaka e poi il pareggio contro il Falconara, nonostante una grande prestazione: il Tikitaka non ha ancora ingranato nonostante il ritorno della fuoriclasse Vanin .«Ne abbiamo già parlato all’interno dello spogliatoio. Non vi rivelerò cosa abbiamo intenzione di fare (ride, ndr). Abbiamo mantenuto la stessa intensità nelle prestazioni e quello che non ha funzionato lo abbiamo corretto in allenamento. La voglia di vincere è sempre la stessa».Ma a che punto è il Tikitaka nel suo percorso? E cosa potrebbe significare un’eventuale vittoria nel derby? «Siamo a buon punto. Abbiamo fatto un mese di preparazione molto intenso che, a parer mio e delle mie compagne, è volato perché ci divertiamo e siamo coese all’interno di questo bellissimo gruppo. È la terza giornata, anche il derby vale tre punti ma sappiamo tutti che c’è un’emozione diversa nell’aria. Noi garantiamo la prestazione e l’attaccamento alla maglia: questo sicuramente non mancherà. Sarà una bella partita. Verranno tantissime persone. Dobbiamo riempire ogni singolo seggiolino del PalaRigopiano».