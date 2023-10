Arriva la la prima edizione della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon: protagoniste Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia

Domenica 29 ottobre Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni e Fossacesia si apprestano a diventare il “set” di una manifestazione podistica suggestiva e del tutto inedita, che riporta la zona alla ribalta delle cronache sportive dopo lo strepitoso successo, che ha riverberato i suoi riflessi anche sul piano turistico, del maggio scorso in occasione della Grande Partenza del Giro d'Italia di ciclismo 2023.

Con la stretta e fondamentale collaborazione con il Banco di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise che nel 2023 festeggia i 120 anni dalla fondazione, l'associazione sportiva dei Podisti Frentani si è presa l’impegno di organizzare la Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon sulla distanza di 21,097 chilometri e inserita nel calendario FIDAL, categoria "bronze".

Data la rilevanza della manifestazione e lo spettacolo che offrirà, si attendono tanti atleti da tutt'Italia per il fascino che esercita la Costa dei Trabocchi, una delle zone costiere più belle dell'Abruzzo, famosa per i suoi antichi trabocchi (costruzioni di legno usate per la pesca) che si affacciano sul mare, con paesaggi mozzafiato, spiagge di ciottoli e scogliere sul mare.

E nell'ottica della promozione del territorio che va inquadrato il forte interessamento della Provincia di Chieti e delle amministrazioni comunali di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San che consentirà la riuscita di una manifestazione di prim'ordine lungo la Via Verde, già agli onori delle cronache nel mese di maggio con lo svolgimento della cronometro di apertura del Giro d’Italia di ciclismo professionisti.

I podisti sono attesi su un percorso che collega Lido Saraceni di Ortona a Fossacesia Marina, interamente pianeggiante sulla via ciclopedonale che sarà presidiata dalla polizia municipale e dai volontari, sino al passaggio dell’ultimo concorrente in gara. Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore.

Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani: “Insieme al nostro sponsor Banco di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise con cui è nato il progetto, con entusiasmo affrontiamo questo nuovo impegno organizzativo, d’intesa con la Provincia di Chieti e i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia che hanno sposato l'iniziativa sin da subito. Noi del mondo podistico non ci siamo tirati indietro, frutto di un lavoro parallelo tra noi che organizziamo e le istituzioni, per promuovere al meglio le bellezze naturalistiche della Costa dei Trabocchi”.

Laa conferenza stampa di presentazione è in programma ad Atessa lunedì 16 ottobre alle 11:30 presso Casa BCC Abruzzi e Molise, alla presenza degli organizzatori, delle autorità provinciali (Chieti) e comunali (Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia) coinvolte nel progetto Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon.