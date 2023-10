Francavilla al Mare ospiterà una tappa del Giro d’Italia 2024

Francavilla sarà protagonista al Giro d'Italia 2024. La notizia è ufficiale ed è stata annunciata via social dal sindaco Luisa Russo e dall'assessore regionale Daniele D'Amario. Venerdì 13 ottobre in occasione della presentazione dell'edizione 2024 a Trento, quella successiva alla Grande Partenza scattata proprio dall'Abruzzo, si conosceranno i dettagli, ora celati dietro il massimo riserbo di tutte le frazioni che interesseranno la nostra regione..

Secondo le indiscrezioni intercettate, però, ci saranno due partenze e due arrivi in Abruzzo con la carovana rosa che toccherà Prati di Tivo, Avezzano, Francavilla al Mare e Martinsicuro. Francavilla dovrebbe essere città sede di arrivo di tappa. La frazione scatterebbe da Benevento e sarebbe adatta ai velocisti: oltre 200 i km in programma. L'indomani la corsa ripartirebbe invece da Martinsicuro per raggiungere Fano