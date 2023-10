Giro d'Italia 2024 con 4 tappe abruzzesi. L'arrivo di Francavilla dopo aver attraversato il Vastese e Fossacesia

E' stato presentato oggi, venerdì 13 ottobre 2023, il Giro d'Italia 2024 che avrà ancora protagonista l'Abruzzo dopo la Grande Partenza dell'ultima edizione. La prossima kermesse rosa, che partirà da Venaria Reale il 4 maggio e si concluderà a Roma dopo 21 tappe il 26 dello stesso mese, vedrà la nostra Regione interessata da 4 frazioni.

Si parte in data 11 maggio (sabato) per l'ottava tappa che scatterà da Spoleto per arrivare a Prati di Tivo (km 153 - dislivello 3.850 m.), arrivo in salita per i big che puntano alla Maglia Rosa, e proseguire l'indomani (domenica 12 maggio) con la tappa numero 9, la Avezzano - Napoli di km 206 e dislivello 1.150 . Dopo il giorno di riposo, e una frazione tutta campana (Pompei - Cusano Mutri), in data 15 maggio (mercoledì), l'undicesa tappa tornerà in Abruzzo dopo esser partita dalla provincia di Benevento, da Foiano di Valfortore. L'arrivo sarà a Francavilla al Mare dopo 203 km e un dislivello di 1.450 m. Si tratta dunque di una tappa che porta sull'Adriatico attraversando il Molise. Si attraversa infatti l'appennino molisano fino a Termoli, dove poi si prenderà la statale Adriatica fino all'arrivo, percorrendo il Vastese e transitando per Fossacesia. Gli ultimi 80 km saranno diritti e piatti per una volata praticamente certa, come l'ultima volta in città nel 2001. Allora vinse, in una volata ristretta però causa pioggia, Ellis Rastelli, nell'anno dell'altra Grande Partenza in Abruzzo (il giorno prima c'era stato il cronoprologo Montesilvano - Pescara) ad anticipare quella del 2023. Giovedì 16 maggio (12a tappa), i girini saluteranno l'Abruzzo: la frazione scatterà da Martinsicuro e raggiungerà Fano dopo aver percorso 183 km con un dislivello di 2.200 m.

A Trento, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, c'erano per Francavilla la sindaca Luisa Russo e l'assessore Domeinco Iorio. "Grande notizia per la nostra città e per l’Abruzzo", ha commentato sui social Luisa Russo. "Grazie a Regione Abruzzo, all’assessore Daniele D'Amario, a Maurizio Formichetti e a tutti coloro che hanno permesso e permetteranno di realizzare questo prestigioso appuntamento. C’è un grande lavoro da fare, e lo faremo"

Le tappe abruzzesi:

sabato 11 maggio - 8a tappa - Spoleto - Prati di Tivo km 153 - dislivello 3.850 m. *****

domenica 12 maggio - 9a tappa - Avezzano - Napli km 206 - dislivello 1.150 m. ***

mercoledì 15 maggio - 11a tappa - Foiano di Valfortore - Francavilla al Mare km 203 - dislivello 1.450 m. **

giovedì 16 maggio - 12a tappa - Martinsicuro - Fano km 183 - dislivello 2.200 m. ***