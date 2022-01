A2: la Tenaglia Altino si rinforza con Elenora Gatto, esperienza e grinta per cercare la salvezza

Esperienza, grinta, simpatia: si è presentato in questo modo il nuovo acquisto della, pronta a dare il proprio contributo nella difficile rincorsa alla salvezza indella formazione abruzzese. Palleggiatrice, classe 1985, si è detta entusiasta dell’avventura che sta per partire: “Mi ha convinto un po’ tutto, a partire dall’ambiente, visto che l’anno scorso ho affrontato Altino come avversaria con la maglia di Clementina 2020, sia nelle amichevoli che nei play-off. Ho notato subito l’ottimo affiatamento del gruppo, il presidente poi è una persona che tutti conoscono, dunque sono state tante variabili a farmi dire di sì”.

Il suo curriculum è di tutto rispetto: “Ho giocato due anni a Sant’Elia, tra l’altro con coach Luca D’Amico che quindi conosco molto bene perché abbiamo vinto insieme un campionato. Inoltre, sono rimasta due anni ad Aprilia, tante stagioni in Umbria e in Sicilia nell’anno del covid”.

In Abruzzo non si sentirà di certo sola: “Qui ad Altino ho ritrovato tre amiche con cui ho già giocato, Martina Spicocchi, Alessia Mastrilli e Debora Olleia, oltre al coach come ho già detto. Il primo impatto con le ragazze è stato molto positivo, sono la “vecchia” di turno e alla fine ci conosciamo tutte, ci metterò sicuramente tutto il mio impegno”.