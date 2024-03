Momento d'oro per la Pallavolo Chieti 1996: battuta anche la capolista Progetto Volley

Momento magico per la Pallavolo Chieti 1996 in piena lotta nei playoff promozione. L'obiettivo serie C non sembra più essere un sogno dopo l'ultima vittoria di sabato scorso nel match casalingo contro il Progetto Volley, autentica corazzata costruita per vincere tutto compreso la già acquisita Coppa Abruzzo.

Una vera e propria impresa visto che le avversarie erano imbattute con 17 vittorie consecutive. Le teatina sono distanti un punto dalla prima posizione che vale la promozione.

Un cammino importante quello delle teatine nonostante una regular season iniziata dopo una sola settimana di preparazione, per problemi di disponibilità di palestre, incontrando nelle prime due giornate Vasto ed Ortona (prima e seconda classificata) con relative sconfitte. Da quel momento in poi le successive 14 partite, comprese le prime due dei playoff, hanno visto le ragazze guidate dall'allenatore Andrea Mancini e dal vice Maurizio Ricci collezionare ben 13 vittorie e una sola sconfitta.

A questo punto gli ultimi sei match mancanti rappresenteranno per la compagine teatina altrettanti finali per raggiungere un obiettivo insperato a inizio anno quando si pensava a una tranquilla salvezza.