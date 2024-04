Attese oltre 1500 presenze a Lanciano per le finali nazionali giovanili di volley

Lanciano si prepara ad ospitare, dal 21 al 26 maggio 2024, la finale nazionale “BigMat under 17 maschile”, manifestazione inserita anche nel cartellone del Mese della Cultura. L'organizzazione di questo prestigioso evento sportivo è stata affidata dalla Federazione italiana pallavolo (Fipav) alla All Stars Volley Lanciano, storica società che opera nel mondo della pallavolo cittadina dal lontano 1988.

Durante la settimana di gare, Lanciano accoglierà ben 28 squadre con oltre 400 atleti e più di 100 dirigenti e membri dello staff. Le partite si svolgeranno su quattro campi di gioco. In città le strutture coinvolte sono il palazzetto dello sport in piazza Allegrino, il PalaMasciangelo e la palestra della scuola media D'Annunzio nel quartiere Santa Rita. I match saranno ad eliminazione diretta e si giocheranno in contemporanea: le squadre si contenderanno il titolo fino alla finalissima che si terrà domenica 26 maggio.

"L'evento - secondo gli organizzatori - attirerà un vasto pubblico di appassionati e famiglie, contribuendo a creare un'atmosfera vibrante di supporto per le squadre partecipanti". “Ci aspettiamo in città l'arrivo di almeno 1500 persone tra atleti, staff e familiari – dice il vicesindaco e assessore allo sport, Danilo Ranieri – Sono stati impegnati cinque alberghi del territorio”.

Non è la prima volta che Lanciano si distingue nel panorama pallavolistico nazionale. Lo scorso anno la città ha ospitato con successo il collegiale della Nazionale italiana di pallavolo femminile guidata dall'ex coach Davide Mazzanti, nel corso del quale le atlete si sono preparate per le loro imprese estive, compresa la Volleyball Nations League 2023, l'europeo estivo e il torneo di qualificazione olimpica in Polonia.

A Roma, presso la sede federale, sono stati sorteggiati gli ultimi accoppiamenti per la definizione dei gironi delle BigMat finali nazionali giovanili 2024. Le regioni estratte completeranno le pool di qualificazione e gli abbinamenti per la fase finale.

L'edizione 2024 delle Fng è il fiore all’occhiello dell’attività federale, rappresentando la massima vetrina per i giovani talenti che si contenderanno i titoli nazionali nei mesi di maggio e giugno. Al sorteggio ha presenziato anche il vice presidente federale, Adriano Bilato.

Ecco le sedi e le date delle BigMat finali nazionali giovanili 2024, in cui figura anche Lanciano:

- finale under 19 maschile: 14-19 maggio, San Giustino (Umbria)

- finale under 18 femminile: 14-19 maggio, Conversano (Puglia)

- finale under 17 maschile: 21-26 maggio, Lanciano (Abruzzo)

- finale under 16 femminile: 21-26 maggio, sede da definire

- finale under 15 maschile: 28 maggio-2 giugno, Schio (Veneto)

- finale under 14 femminile: 28 maggio-2 giugno, Cesena (Emilia Romagna).