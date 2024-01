Dal Francavilla al Pescara Calcio: è Yanis Turcu, giovanissimo bomber

Il nuovo corso del Francavilla Calcio 1927, inaugurato la scorsa estate, punta in primis al rilancio del settore giovanile, che negli anni d'oro era un vero fiore all'occhiello del sodaliziogiallorosso che negli Anni Ottanta era considerato per importanza il secondo club calcistico d'Abruzzo dietro il Pescara che aveva militato in serie A. Adesso, aspettando che la prima squadra risalga la china (attualmente è nel campionato regionale di Promozione), il sodalizio è tornato a puntare sul vivaio ed in pochissime settimane ha già lanciato un interessantissimo prospetto. Si tratta di Yanis Turcu, classe 2009 considerato tra i più promettenti elementi in regione.

Il bomber è ufficialmente approdato al Pescara e farà parte dei Giovanissimi Nazionali del Delfino. Il giovane Yanis, attaccante che ha iniziato la stagione nei Giovanissimi del Francavilla Calcio, è elemento dotato di importante struttura fisica, buona tecnica e senso del gol. Si è messo particolarmente in luce nella prima frazione del campionato di categoria dando dimostrazione di interessanti doti di marcatore, risultando il capocannoniere del girone di appartenenza con 21 reti realizzate in sole sei gare disputate. Le sue prestazioni hanno suscitato il vivo interesse del Responsabile del Settore Giovanile del Pescara, Angelo Londrillo, che lo ha portato in biancazzurro. "Un primo gratificante risultato per il Francavilla Calcio a dimostrazione della valenza di un progetto di settore giovanile che ci si augura possa raggiungere obiettivi importanti", si legge nella nota diramata dal sodalizio giallorosso.