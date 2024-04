Francesca Di Monte della sezione Aia di Chieti sempre più nella storia del calcio italiano: ecco perchè

Dopo Elenito Di Liberatore, l'Abruzzo e in particolare la provincia teatina si confermano patria di grandissimi assistenti di linea nel mondo del calcio. Francesca Di Monte, della sezione Aia di Chieti, infatti, ha scritto un'altra pagina di storia del pallone tricolore. Unica guardalinee italiana designata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, Di Monte è stata designata per la partita Inter-Torino, quella che segnava la festa nerazzurra per la vittoria della seconda stella nerazzurra. Già questo è un qualcosa di storico, ma c'è di più. Molto di più. L’incontro della 34^ giornata di serie A , finito 2-0 per i nuovi Campioni d'Italia, passerà agli annali italiani per esser stata la prima partita del massimo campionato a essere diretta da una terna tutta al femminile.

Francesca Di Monte per Inter-Torino era una delle due assistenti – insieme a Tiziana Trasciatti – che hanno affiancato l’arbitro Maria Sole Ferrieri. L’arbitro Ferrieri e le due assistenti erano state le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della serie B. Nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale

Di Monte, inoltre, è stata la prima donna abruzzese ad esordire in Serie A e la prima donna a scendere sui campi della massima serie nazionale dal 2010.Francesca Di Monte è stata una delle due guardalinee per la finale della UEFA Women’s Nations League tra Spagna e Francia allo stadio La Cartuja di Siviglia il 28 febbraio scorso, insieme all’arbitro Tess Olofsson e all’altra assistente Almira Spahic, entrambe svedesi.

Il tabellino di

INTER - TORINO 2-0 | TABELLINO

Marcatori: 56' Calhanoglu (I), 59' rig. Calhanoglu (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (17 Buchanan 70'); 36 Darmian, 23 Barella (8 Arnautovic 72'), 20 Calhanoglu (21 Asllani 63'), 22 Mkhitaryan (16 Frattesi 63'); 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (70 Sanchez 63'), 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 31 Bisseck, 32 Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): 32 Milinkovic Savic; 6 Lovato, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez (5 Masina 72'); 19 Bellanova, 61 Tameze, 8 Ilic, 20 Lazaro (27 Vojvoda 63'); 28 Ricci, 16 Vlasic; 91 Zapata (9 Sanabria 63'). A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 11 Pellegri, 17 Kabic, 21 Okereke, 25 Dellavalle, 30 Silva, 79 Savva. Allenatore: Ivan Juric.

Espulso: Tameze (T) al 49' Recupero: 2' - 5'.

Arbitro: Ferrieri Caputi. Assistenti: Di Monte, Trasciatti. Quarto ufficiale: Marchetti. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.