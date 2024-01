Il teatino Giulio Ciccone è lo sportivo abruzzese del 2023

Il 2023 è stato un anno felice per il campione teatino Giulio Ciccone, che è stato eletto dal quotidiano Il Messaggero (ed.Abruzzo) oggi (2 gennaio 2024) in edicola il miglior atleta dello sport abruzzese per l'anno solare appena concluso. Se come squadra la palma d'oro è stata assegnata al Pineto Calcio, tra gli atleti singoli è stato il ciclista della Lidl-Trek ad essere ritenuto il numero 1 d'Abruzzo, in attesa di un 2024 da urlo (si spera).

Passerà infatti alla storia il 2023 del ciclista teatino Giulio Ciccone, nonostante l'assenza causa Covid al Giro d'Italia che scattava proprio dall'Abruzzo. Il fuoriclasse abruzzese ha riportato in Italia, dopo 31 anni, la celebre Maglia a Pois, quella che incorona il miglior scalatore al Tour de France. L'ultimo italiano a conquistarla fu un certo Claudio Chiappucci nel 1992. “Sognavo questa maglia da quando ero un bambino ed ho iniziato ad andare in bici”, ha raccontato Ciccone al termine della Grande Boucle, subito dopo esser stato premiato sugli Champs Élysées di Parigi. Per lui nel 2023 anche tre vittorie di tappa, una alla Volta a la Comunitat Valenciana (in cui si aggiudica anche la classifica a punti), una alla Volta a Catalunya ed una al Giro del Delfinato dove conquista anche la classifica di Re della Montagna. Adesso ha due nuovi sogni da realizzare: indossare almeno per un giorno la Maglia Rosa al Giro e provare a conquistare l'iride. Il percorso del prossimo Mondiale, infatti, è adatto alle sue caratteristiche e Cicco non nasconde l'ambizione di tagliare il traguardo di Zurigo a braccia levate al cielo.

Tra le mezioni speciali del quotidiano, troviamo altri esponenti della provincia di Chieti. Si tratta del cestista teatino Giampaolo Ricci, che si è confermato essere il “Mister Scudetto” della palla a spicchi, con la conquista del terzo tricolore di fila, dela frentana Ilenia Colanero, che ha fatto incetta di ori e record nella prima edizione dei Mondiali di apnea per atleti paralimpici e, per il calcio, dell'allenatore Vincenzo Vivarini di Ari, che ha conquistato la B a suon di record con il suo Catanzaro, diventando poi la squadra rivelazione in cadetteria.

FOTO: PREMIAZIONE ALL'ANGELINI DI CHIETI DA PARTE DEL COMITATO DEL CENTENARIO NEROVERDE DELLO SCORSO DICEMBRE