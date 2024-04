Il Campobasso sbanca l'Angelini di Chieti e conquista la Serie C

Niente da fare per il Chieti. All'Angelini il Campobasso si è imposto per 2-0 e si è preso così la promozione aritmetica in Serie C, complice lo 0-0 in Termoli-L'Aquila (che per i molisani vale la salvezza, per gli abruzzesi la fine di un sogno). Se per i neroverdi il match era una chanceper provare a salire sul treno playoff, per gli ospiti molisani la sfida poteva essere quella della festa. E festa è stata per il Campobasso, che ha messo in fila tutte le altre contendenti con un campionato straordinario ed ha staccato il pass per la Lega Pro con un turno di anticipo.

La squadra di Pergolizzi all'Angelini si è imposta 2-0 contro il Chietiprivo di Salvatore e Conson, rispettivamente squalificato e infortunato, e davanti a 500 tifosi provenienti dal Molise ha tagliato il traguardo stagionale a braccia levate al cielo. Al triplice fischio è scoppiata la festa, suggellata dalle reti nella ripresa al 16’st di Romero e al 40’ di Di Nardo. Per il Chieti adesso c'è la gara con il Matese per chiudere l'annata.

Il tabellino:

CHIETI-CAMPOBASSO 0-2

CHIETI (4-3-3): Serra, Cucciniello, Forgione(38’ st Mancini), Castellano, Vesi, Gaye, Laziz(32’ st Di Sabatino), Caterino(32’st Tortora), Esposito, Mercuri, Fall(39’st Sueva). A disp. Antignani, Marino, Ardemagni, Gatto, Mancini, Canale, Sueva, Tortora, Di Sabatino. All. Pasquale Luiso

CAMPOBASSO (3-5-2): Esposito, Pacillo(1’st Lombari), Di Filippo, Gonzalez, Di Nardo, Maldonado, Bonacchi, Grandis(24’st Abonckelet), Serra, Parisi, Romero(24’st Rasi). A disp. Di Donato, Lambiase, Coquin, Lombari, Abonckelwt, Rasi, Pontillo, De Cerchio, Persichini. All. Rosario Pergolizzi

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

RETI : 16’st Romero (C), 40’ st Di Nardo

ASSISTENTI: Vora e Annoni

AMMONITI: Fall (Ch), Gonzalez (Ca)

NOTE: 3 mila circa (500 tifosi ospiti)

RECUPERO: 0’ pt, 6’st