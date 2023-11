Novembre inizia male per il Chieti di Chianese: nell'infrasettimanale arriva il primo ko in campionato

Infrasettimanale amarissimo per il Chieti, che in casa del Vastogirardi trova il primo ko in campionato. 1-0 il finale dallo stadio Di Tella, fissato da una rete di Fontana nel cuore del primo tempo. Quella in Molise doveva essere la gara del rilancio dopo due pareggi di fila (con Avezzano in trasferta e Fano in casa), si è rivelata invece una partita scorbutica e chiusasi con una delusione che apre nel peggiore dei modi un novembre importante nell'economia della stagione teatina che proseguirà domenica prossima all'Angelini contro la Forsempronese. A fine gara, squadra a colloquio con i tifosi neroverdi al seguito in Molise.

Il Chieti contro il Vastogirardi ritrovava il portiere Serra, perno della difesa bunker da record, dopo 3 settimane di stop causa squalifica. Al 30' del primo tempo, però, l'estremo è stato già costretto a capitolare per la sua prima volta in stagione (le altre reti incassate dal Chieti in campionato, infatti, erano arrivate con il baby Antignani in porta): incursione di Camara in area e assist per Fontana, che in tuffo di testa ha battuto il portiere neroverde per portare avanti i molisani. In casa Vastogirardi mister Marmorini aveva presentato la gara con parole chiare: "Affrontiamo una squadra attrezzata per vincere il campionato, noi sappiamo cosa fare". E nel primo tempo si è capito che i molisani avevano stufdiato bene gli avversari e messo in pratica altrettanto bene il piano partita. Davanti a Serra, mister Chianese aveva schierato come giocatori di movimento Spinelli, Postiglione, Forgione, Diambo, Gatto, Vesi, Laziz, Romagno, Salvatore e Fall, in gol nell'ultimo turno, ancora preferito nell'undici titolare a Matteo Ardemagni. Ma di occasioni da rete nemmeno l'ombra.

Ad inizio ripresa il Chieti è partito meglio, procurandosi una buona occasione già al 2' dagli sviluppi di una palla inattiva, punto di forza della squadra di Chianese che invece fatica a trovare la via della rete da trame collettive orchestrate. Eppure, nonostante un Chieti più propositivo rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco, il Vastogirardi non ha corso particolari rischi per tutto il secondo tempo. La girandola di sostituzioni non ha mutato la sostanza di una prestazione certamente non all'altezza nemmeno di espugnare il campo dell'ultima in classifica. Anche nel maxi recupero da 7 minuti il risultato non è cambiato e quindi al triplice fischio è arrivato il primo ko stagionale della banda Chianese, firmato Fontana