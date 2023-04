Tra il ds Gabriele Liberatore e il Sambuceto è addio

Gabriele Liberatore si ritira dal ruolo di direttore sportivo del Sambuceto Calcio. Il dirigente viola, dopo numerosi anni impegnato in prima fila proprio nelle mansioni di ds, ha deciso di appendere il “taccuino” al chiodo per motivi personali.

In circa tre lustri di carriera nel ruolo di direttore sportivo del sodalizio sambucetese, Liberatore ha ottenuto numerosi successi sportivi, tra i quali una storica cavalcata da record nel campionato di Promozione, culminata con il salto di categoria in Eccellenza. L’appartenenza al massimo campionato regionale è stata poi mantenuta dai viola nel corso degli anni con risultati prestigiosi, tra i quali, per citare solamente gli ultimi in ordine cronologico, due finali consecutive nella Coppa Italia di categoria, una delle quali (quella di quest’anno) vinta e con il trofeo portato per la prima volta in trionfo a San Giovanni Teatino e alla Cittadella dello Sport.

«Lascio il ruolo di ds dopo una lunga militanza costellata da tante soddisfazioni, e dopo aver condiviso, sportivamente parlando, sia gioie che dolori», questo il saluto dell’ormai ex ds viola Gabriele Liberatore, «Ci siamo divertiti e tutti i compagni di viaggio in quest’avventura sono stati per me come una famiglia. È stato un percorso della mia vita che porterò sempre nel mio cuore. Auguro tutto il bene possibile a chi mi succederà nel ruolo e a chi si prenderà cura di questa realtà a cui sono e resterò per sempre legato».