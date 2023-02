Eccellenza, Coppa Italia: il Sambuceto ospita il Campobasso

Il Sambuceto si appresta a disputare un nuovo incontro della fase nazionale della Coppa Italia dopo la conquista del trofeo a livello regionale ottenuta contro L’Aquila (attuale capolista dell’Eccellenza abruzzese). Oggi, mercoledì 22 febbraio, con fischio d’inizio fissato per le ore 14:30, la Cittadella dello Sport ospiterà il match di ritorno tra i viola e il Campobasso 1919. Si ripartirà dallo 0 a 0 maturato in Molise una settimana fa nell’incontro di andata, in un clima di grande sportività, condito anche dalla calorosa accoglienza fornita dalla società del Campobasso a tutta la famiglia viola in trasferta. E, a rimarcare ulteriormente l’importanza dei valori dello sport, per la partita di mercoledì il Sambuceto offrirà l’ingresso gratuito a tutti per assistere all’incontro della Cittadella dello Sport.

I tifosi ospiti e tutta la cittadinanza sambucetese avranno pertanto la possibilità di partecipare alla partita tra Sambuceto e Campobasso 1919 usufruendo dell’ingresso libero sulle tribune dell’impianto di via Ciafarda. L’incontro sarà diretto da Matteo Laganaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Moretti (San Benedetto del Tronto) e Alessandro Pascoli (Macerata).

L'iniziativa è stata lodata anche dal presidente del Comitato regionale della LND, Ezio Memmo: “Siamo orgogliosi dell’iniziativa degli amici del Sambuceto Calcio, - commenta il presidente LND Abruzzo - un club che conferma costantemente la piena aderenza ai valori della Lega Dilettanti, sempre vicino al calcio sociale e propenso alle migliori iniziative. Sarà una bellissima giornata di sport, che con la gratuità spero sia anche partecipata al massimo dai sostenitori delle due formazioni”.