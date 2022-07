Eccellenza: altro colpo di mercato dalla D per il Sambuceto

Un altro colpo di mercato è stato messo a segno dalla dirigenza del Sambuceto: Ousmane Diop è infatti un nuovo giocatore viola. Classe 1994, nato in Senegal, si tratta di un centrocampista, vecchia conoscenza di mister Ronci. Diop ha infatti già avuto occasione di lavorare con l’attuale allenatore viola, durante la sua esperienza con la casacca del Chieti. Il centrocampista proviene dalla Serie D, e più precisamente dal Sorrento, formazione con la quale ha giocato nella stagione 2021-22.

Ousmane Diop vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo giocato gran parte della sua carriera in categorie superiori. Numerose sono infatti le esperienze del giocatore nella quarta serie, con diverse presenze anche tra i professionisti in Serie C.

Il centrocampista è già a disposizione di mister Donato Ronci e si è aggregato alla truppa radunatasi lunedì mattina alla Cittadella dello Sport per la consueta preparazione in vista dell’inizio dell’Eccellenza 2022-23.

I convocati di Ronci

Ecco i convocati di mister Ronci per il precampionato del Sambuceto in vista della stagione 2022-23 nel campionato di Eccellenza.

Portieri:

Bompesa Francesco 2004,

De Deo Mattia,

Di Donato Giacomo 2004,

Maiano Matteo 2005.

Difensori:

Albanese Stefano,

Berardi Emanuele 2003,

Braccia Carlo 2003,

Brattelli Jason 2003,

Brattelli Brian,

D’Angelo Federico,

Mancini Luca 2002,

Murina Federico 2003,

Rosati Paolo,

Sepe Matteo 2004.

Centrocampisti:

Cannella Daniele 2003,

Marfisi Augusto,

Molinaro Dennis 2004,

Paedo Matteo 2002,

Silvestri Thomas,

Santilli Alessandro 2004.

Attaccanti: