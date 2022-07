Eccellenza, calciomercato: poker di acquisti per il Sambuceto

Poker di annunci in casa Sambuceto. La società viola, impegnata nel prossimo campionato di Eccellenza, annuncia i primi tasselli che andranno a comporre la rosa a disposizione del confermato mister Donato Ronci per la stagione 2022-23. Nel primo caso, riguardante Ebrima Amba Barrow, si tratta di una conferma. Anche nel prossimo campionato, infatti, l’attaccante classe 2000 resterà alla Cittadella dello Sport e farà pertanto parte del reparto avanzato dei viola.

Alla permanenza di Barrow si aggiungono anche tre volti nuovi per il Sambuceto Calcio. Procedendo in ordine rigorosamente alfabetico, giunge alla corte di mister Ronci Stefano Albanese. Classe 1999, Albanese è un difensore e proviene dall’Avezzano, squadra con la quale ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza abruzzese.

Giuseppe Centorame, terzo acquisto annunciato dal sodalizio viola, è invece un attaccante classe 2000 e proviene dal Silvi Calcio. Nella scorsa stagione l’attaccante ha messo a segno 14 reti nel campionato di Promozione. A completare il poker di annunci, Tomas Silvestri. Classe 1996, di ruolo centrocampista, Silvestri ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Penne, in Eccellenza, ma in carriera vanta anche esperienze in Serie D con Francavilla, Vultur e Giulianova.