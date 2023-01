Eccellenza, risultati, classifica e prossimo turno

Nella prima domenica di Eccellenza del 2023, sorride l'Union Fossacesia tra le formazioni chietine del massimo campionato regionale. I ragazzi di mister Memmo strapazzano l'Ovidiana Sulmona con un netto 3-1 e si confermano la quarta forza del torneo. Un risultato straordinario al momento per la neopromossa del patron Ursini, che però vuole chiudere presto i conti con la salvezza senza fare voli pindarici.

Bella vittoria per il Sambuceto, che inizia rifilando un poker all'Alba e stacca in modo ormai perentorio le ultime quattro della classifica. Anche i Viola di Ronci, finalisti di Coppa Italia, adesso possono guardare al futuro con maggiore serenità E se dovessero trovare continuità, mancata all'andata, potrebbe anche inserirsi nella griglia play-off.

Punto di speranza per l'Ortona di Marco Sansovini: un pari senza gol contro il Montesilvano per muovere la classifica e avvicinarsi alle dirette concorrenti per la sopravvivenza, Lanciano, Alba e Sant (unica a vincere questa settimana). I gialloverdi sono ancora vivi e sperano in una rimonta miracolosa.

Chi lentamente sprofonda verso la Promozione è il Lanciano, in caduta libera e battuto anche dal Castelnuovo Vomano nello scontro diretto per la salvezza. I frentani sembrano davvero rassegnati al loro destino, terzultimi con 16 punti in vista della sfida contro il Capistrello quinto in classifica.

Eccellenza, 20a giornata: i risultati

Capistrello-Spoltore 2-0, Castelnuovo Vomano-Lanciano 2-0, Il Delfino Curi Pescara-Santegidiese 0-3, L’Aquila-Giulianova 0-0, Nereto-Torrese 1-1, Ortona-Montesilvano 0-0, Pontevomano-Renato Curi Angolana 1-1, Sambuceto-Alba Adriatica 4-0, Union Fossacesia-Ovidiana Sulmona 3-1

Eccellenza: la classifica

L’Aquila 47, Giulianova 45, Renato Curi Angolana 44, Union Fossacesia 34, Pontevomano 31, Capistrello 31, Torrese 30, Ovidiana Sulmona 30, Sambuceto 29, Il Delfino Curi Pescara 28, Montesilvano 27, Spoltore 24, Castelnuovo Vomano 21, Santegidiese 19, Alba Adriatica 19, Lanciano 16, Ortona 14, Nereto 3

Eccellenza: il prossimo turno

Montesilvano-Nereto, Alba Adriatica-Pontevomano, Giulianova-Sambuceto, Lanciano-Capistrello, Ovidiana Sulmona-Il Delfino Curi Pescara, Renato Curi Angolana-Castelnuovo Vomano, Santegidiese-Ortona, Spoltore-Union Fossacesia, Torrese-L’Aquila.