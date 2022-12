Eccellenza, Sambuceto - RC Angolana 1-1

Un punto a testa per Sambuceto e Angolana nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza abruzzese. Alla rete di Montiel per gli ospiti replica nel secondo tempo Jason Brattelli, fissando il punteggio sull’1 a 1 finale. I padroni di casa partono col piglio giusto e stazionano quasi stabilmente nella metà campo ospite. Al minuto 21 la prima grande occasione viola, sull’asse Sparvoli-Marfisi-Ranieri: l’azione si conclude con il numero 9 che insacca ma l’arbitro vede l’assistente con la bandierina alzata a segnalare un presunto fuorigioco, e annulla la rete del possibile vantaggio dei ragazzi di Ronci. Al minuto 27 super-slalom di Sparvoli, che scarta avversari come birilli, penetra in area e serve al centro: la conclusione viola viene però respinta sulla linea dalla difesa angolana. Al minuto 32, alla prima occasione del match, gli ospiti vanno in vantaggio: cross dalla destra di Di Nicola con Montiel che ti testa, in tuffo, insacca alle spalle di Di Donato la rete dello 0 a 1. Prima del duplice fischio del direttore di gara, sullo scadere, nuova occasione per il Sambuceto, con Camplone che, servito al centro dell’area, stoppa e tira da buona posizione, ma pecca nella mira, e la conclusione si spegne alta sulla traversa. Il primo tempo si chiude così con gli ospiti in vantaggio per una rete a zero sui viola.

Nella ripresa gli uomini di Ronci, feriti nell’orgoglio per lo svantaggio immeritato, si ripropongono nella metà campo ospite con continuità alla ricerca del pareggio. Il gol che rimette in equilibrio il match giunge al 59esimo, al termine di un’azione a dir poco rocambolesca: Mancini dalla distanza lascia partire un bolide che centra in pieno il palo alla sinistra del portiere; sulla respinta il più lesto ad arrivarci è Ranieri, ma Colantonio riesce a opporsi col corpo alla conclusione; sulla sfera giunge quindi Jason Brattelli, il quale scaraventa la palla verso la porta. La sfera colpisce prima la traversa e poi si insacca alle spalle di Colantonio. Ottenuto il pareggio, il Sambuceto prosegue nella sua azione, anche se l’Angolana cerca di tenere botta e di agire in ripartenza. All’84esimo altra bella azione dei padroni di casa, con Ventola che spara dal limite, ma Colantonio devia in angolo con un ottimo intervento la conclusione del giocatore viola. Nel recupero il Sambuceto prova a portare a casa l’intera posta in palio in altre due occasioni. Nella prima, al 93esimo, Silvestri finta il tiro da fuori area e poi scocca un ottimo tiro diretto all’incrocio dei pali alla sinistra di Colantoni: il portiere ospite con un vero e proprio guizzo miracoloso riesce nuovamente a deviare la sfera in corner. Un minuto dopo l’ultimo arrivato in casa viola, Rodia, si invola verso la porta, ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore angolato e l’azione sfuma. Al triplice fischio le due squadre rientrano negli spogliatoi con un punto a testa che muove la classifica di entrambe nel campionato di Eccellenza.

SAMBUCETO – RC ANGOLANA 1-1: il tabellino

Sambuceto Calcio: Di Donato, Brattelli J., Brattelli B. (18’ st Rodia), D’Angelo, Orlando, Marfisi (26’ st Silvestri), Ranieri (42’ st Barrow), Sparvoli (43’ st Centorame), Ventola, Mancini (30’ st Braccia), Camplone. A disp. Maiano, Marchionne D., Zinni, Puglielli J. All. Ronci.

RC Angolana: Colantonio, Tommaselli, D’Ercole, Cichella (37’ st Lombardi), Scurti, Fabrizi, Di Nicola, Correa, Ciarcelluti (20’ st Pendenza), Marcucci, Montiel. A disp. Puddu, Reale, Ucci, Restaneo, Angelozzi, Di Natale, Tidiane. All. Miani.

Arbitro: Pellegrino (Teramo).

Reti: 32’ pt Montiel (A), 14’ st J. Brattelli (S).