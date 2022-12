Eccellenza, Union Fossacesia - Torrese 2-1

Al giro di boa con un’altra vittoria. L’Union Fossacesia chiude il suo primo girone d’andata in Eccellenza con una bella vittoria per 2 a 1 sulla quotatissima Torrese (in gol Arboleda e Bertino), partita in questo campionato con intenzioni molto ambiziose. La formazione del patron Ursini chiude la prima parte di stagione con una classifica da grande squadra: 28 punti, quinto posto, zona play-off. “Ci sembra quasi surreale”, scrive la dirigenza sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Un risultato straordinario, assolutamente non preventivato, ma crediamo del tutto meritato. Soprattutto se si pensa a quei 2-3 pareggi che gridano ancora vendetta per la poca sorte”, l’analisi del club.

Un risultato straordinario ottenuto dal tecnico Memmo, ragazzo che mastica calcio ad alti livelli ormai da una vita, con l’ausilio di uno staff di professionisti e una rosa in cui spiccano il carattere di capitan Caporale e la grande esperienza di gente come Antonio Aquilanti, 37 anni e non sentirli. “Mancano ancora tanti punti per entrare in zona salvezza diretta, perché è sempre quello l’obiettivo primario. Una volta raggiunto, faremo altre considerazioni che non si possono neanche pensare adesso. Grazie al pubblico che anche oggi ci ha applaudito. Continuiamo a lavorare, a sudare, a lottare su ogni palla”, le parole della società biancorossa.