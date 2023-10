Il Chieti vince lo scontro diretto e vola solitario in testa alla classifica

E' tutto bello, anzi bellissimo, a Chieti nella prima domenica del mese di ottobre 2023. Battendo la Vigor Senigallia per 2-0 all'Angelini, la truppa di mister Chianese, complici i contemporanei passi falsi di Campobasso (L'Aquila ha vinto 3-2 in Molise) e Sambenedettese (pari interno per 0-0 con il Fano con rigore sbagliato da Alessandro al 75'), si ritrova in vetta al Girone F di Serie D. Da sola. La squadra del patron Serra è ancora imbattuta e con ampi margini di crescita, ma intanto continua a macinare punti (adesso sono 10 dopo la terza vittoria di fila).

Nell'importantissimo scontro diretto, che ha mandato in archivio il primo tempo sul risultato di 0-0, decisivi sono stati il solito Forgione con un colpo di testa al 30' della ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e l'ultimo arrivato Fall, abile a bagnare il suo esordio con i teatini con la rete al 40' che ha chiuso i conti ed ha fatto esplodere uno stadio Angelini bollente di passione.

Per l'inizio delle ostilità mister Chianese aveva proposto un undici composto da Serra Laziz, Conson, Postiglione, Di Sabatino, Forgione, Diambo, Masawoud, Gatto, Ardemagni e Mazzei ma, come una settimana fa sul campo del Roma City, in corso d'opera ha cambiato le carte in tavola e trovato nuova linfa dalla panchina. E se allora ci aveva pensato Gatto a graffiare, stavolta è stato Fall, che si candida già ad essere un nuovo beniamino dei tifosi neroverdi, a regalare una domenica da ricordare a tutta Chieti. E' la terza vittoria di fila dei teatini, stavolta non di corto muso e con una prestazione convincente. Quella di Chianese à la miglior difesa del campionato, con zero gol subiti: Postiglione e soci sono stati capaci di fermare brillantemente anche quello che era il miglior attacco del girone prima del match con 8 reti all'attivo. E collezionando clean sheet, la truppa vola alto. Anzi, altissimo...

Il tabellino:

CHIETI - VIGOR SENIGALLIA 2-0

CHIETI: Serra, Conson, Postiglione, Forgione (dal 85′ Mercuri), Masawoud, Diambo (dal 62′ Barlafante), Ardemagni (dal 57′ Fall), Gatto (dal 70′ Mancini), Laziz, Mazzei, Di Sabatino (dal 94′ Benigni). A disposizione: Antignani, Vesi, Romagno, Salvatore All. Chianese VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Mori, Bartolini (dal 46′ Bucari), Galluzzi, Pierpaoli (dal 83′ Vrioni), Tomba (dal 46′ Marini), Kerjota, Mancini, Pesaresi (dal 58′ Broso), Baldini (dal 63′ Capezzani), Balleello. A disposizione: Alessandroni, Boria, Beu, Serfilippi All. Clementi Arbitro: Emanuele Velocci (Frosinone)

Assistenti: Andrea Scionti (Roma 1), Cristiano Rosati (Roma 2) Marcatori: 76′ Forgione – 84′ Fall

Ammonizioni: 27′ Pesaresi (Vigor) – 42′ Mazzei (Chieti) – 68′ Pierpaoli (Vigor) – 87′ Galluzzi (Vigor)

Espulsioni:

Note: 1′ rec, 5′ rec Spettatori: 1.790