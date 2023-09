Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone del Circolo Teate Scherma convocate per la gara di Circuito Europeo Cadetti di Napoli

Piccole campionesse crescono. E crescono bene tanto da partecipare ai campionati europei di scherma. Le atlete del Circolo Teate Scherma Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone, entrambe classe 2008, prenderanno parte infatti alla gara di Circuito Europeo Cadetti, in programma a Napoli il 1 ottobre 2023.



Un po' di Chieti nella scherma europea, dunque, con l'intenzione di lasciare il segno. Il grande evento continentale si svolgerà presso il PalaVesuvio di Napoli dal 30 settembre al 1 ottobre 2023 e la gara di Circuito Europeo Cadetti (Under 17) di Spada promette davvero spettacolo. Nel femminile gareggeranno anche Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone, atlete del Circolo Teate Scherma, ed è la prima volta che l'Abruzzo (e dunque il capoluogo teatino) riceve rappresentanza in una competizione di questo livello nella specialità della Spada.



Le due atlete sono giovani ma hanno alle spalle un palmares già ricco, che le ha viste primeggiare dapprima nelle categorie under 14, con diversi podi in cassaforte, per proseguire nell'ultima stagione, quella d'esordio negli under 17, nella quale entrambe si sono distinte con ottimi risultati che hanno permesso loro di guadagnarsi l'attuale convocazione.



La tappa prevista a Napoli, con l'organizzazione del Circolo Nautico Posilipo, fungerà da Test Event per il Campionato Europeo Cadetti e Giovani, che il capoluogo campano ospiterà nel mese di febbraio 2024 e vedrà Bevilacqua e Falcone rappresentare l'Italia in una gara che prevede la partecipazione delle delegazioni del Vecchio Continente ma anche di atleti provenienti da Brasile, Stati Uniti e Arabia Saudita.



"Un'occasione di crescita importantissima per Arianna e Bianca, che avranno l'occasione di confrontarsi con le migliori nuove leve del panorama europeo" ha commentato il Maestro del Circolo Teate Scherma, Danilo Falcone, che accompagnerà le atlete in questa esperienza e che continua: "È una soddisfazione vedere premiati l'impegno e la costanza di due atlete che hanno fatto della scherma il centro delle proprie vite fin da giovanissime e un motivo di orgoglio per tutto il club, che supporterà le sue rappresentanti anche in questa avventura".



Grinta e determinazione nelle parole delle due portacolori Teate Scherma. "Sono molto fiera e felice di aver raggiunto un nuovo traguardo, scendere in pedana nel mio primo circuito europeo sarà una grande emozione. Per me questa convocazione rappresenta la ricompensa per il costante allenamento svolto in questi anni. Mi auguro di compiere un'ottima gara e riuscire a sorprendere me stessa" ha commentato Arianna Bevilacqua.



Le fa eco la compagna di squadra Bianca Falcone, che dichiara: "Sono orgogliosa di partecipare ad una competizione del circuito europeo. Mi aspetto un risultato all'altezza dell'impegno impiegato nella preparazione in sala".