Prima vittoria stagionale per il Chieti Calcio Femminile

È finalmente arrivata la prima vittoria stagionale del Chieti Calcio Femminile, a rendere splendido l'ultimo weekend sportivo di settembre a tinte neroverdi che si era aperto con il successo in casa del Roma City della squadra maschile guidata da mister Chianese.

La truppa di mister Di Camillo ha portato a casa il primo successo dell'anno con lo stesso risultato con il quale si sono imposti nel Lazio i colleghi uomini: 1-0 il punteggio maturato contro il Treviso, decisiva la rete di Ilaria D’Intino nei primi minuti del secondo tempo. Diverse le occasioni sciupate dalle neroverdi, che potevano chiudere i conti con un risultato ben più ampio. Nel complesso la prestazione è da ritenersi di buono spessore in ogni reparto del campo. Si tratta di una bella boccata di ossigeno in vista di domenica 1 ottobre, giorno nel quale le teatine incontreranno la quotatissima formazione del Merano.

Queste le parole del capitano, Giulia Di Camillo: “La squadra ha messo in campo la prestazione che il mister si aspettava. L’avevamo preparata proprio così come è andata. Con equilibrio in fase di non possesso e sfruttando le qualità di ripartenza delle nostre giocatrici esterne. Per quanto creato il risultato è ridimensionato, ma ciò che più contavano erano i tre punti. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, sono certa che possiamo fare bene. Il Merano? Sarà una partita difficile, era una squadra pronta per fare la B. La prepareremo al meglio”.

Il tabellino