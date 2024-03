"Ago: capitano silenzioso" dedicato ad Agostino Di Bartolomei al Teatro Studio di Treglio

Arriva in Abruzzo, segnatamente a Treglio, lo spettacolo dedicato ad un campione indimenticato ed indimenticabile: Agostino Di Bartolomei. Su iniziativa del Roma Club Pescara e del Roma Club Lanciano, che nella circostanza hanno organizzato fianco a fianco a sancire ufficialmente il gemellaggio tra i due club, il 23 marzo alle ore 21 al Teatro Studio in via Abbazia si terrà lo spettacolo "Ago: capitano silenzioso" di e con Ariele Vincenti.

L’evento in questione è uno spettacolo teatrale sulla figura di una grande icona giallorossa: Aagostino Di Bartolomei. Schivo ed estremamente carismatico, grazie alle sue doti calcistiche venne definito "Capitano Silenzioso". Lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro, il monologo, che ha già ricevuto numerosi attestati di apprezzamento da critica e pubblico, parla di un uomo cresciuto in borgata, tra partite sui prati e cinematografi, che con il suo linguaggio forbito, portava in giro per l’Italia una "Romanità" diversa, dove i valori di solidarietà ed ironia sono il suo fondamento.

Lo spettacolo racconta la Storia di un calcio e di un tempo che non c’è più, attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso della Roma, ex Ultrà di Curva anni ‘80, cresciuto nella stessa borgata e amico d’infanzia di Ago. Di Bartolomei era un Capitano Silenzioso, ma quando parlava lasciava il segno e sul campo affrontava gli avversari con “umiltà ed abnegazione”. Quando segnava s’inginocchiava davanti ai suoi tifosi perché “bisogna avere sempre rispetto della gente che paga il biglietto”. Agostino non era capace di essere ipocrita, forse è per questo che è stato emarginato dal suo ambiente, perché era gentile ed educato, fino al tragico addio.

Ariele Vincenti prende per mano lo spettatore e lo porta a spasso con lui, tra le vie di Roma e nel passato insieme ad "Ago", detto anche "Diba". Il prezzo dello spettacolo è di 10 €, la prenotazione obbligatoria.