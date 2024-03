Gianluca Colonnello entra nello staff tecnico del Sassuolo in Serie A

Gianluca Colonnello da Tollo torna in Italia dalla porta principale. L'ex difensore del Pescara tra le altre. è entrato ufficialmente nello staff tecnico di Davide Ballardini, nuovo capo allenatore del Sassuolo dopo Dionisi e Bigica, con l’obiettivo di contribuire alla salvezza dei neroverdi. Calciatore con un passato anche in A e con le maglie di Perugia, e Lecce, è cresciuto nel Francavilla (dove ha anche chiuso la carriera) ed ha militato in Abruzzo anche con il Castel di Sangro ad inizio avventura da terzino e Santegidiese come penultima.

Appesi gli scarpini al chiodo, è poi diventato vice allenatore di Carrera all’AEK Atene e al Bari. Il suo ultimo ruolo prima del rientro in Italia è stato quello di responsabile tecnico della Juventus Academy ad Abu Dhabi. Alle spalle ha anche delle esperienze da primo allenatore, per esempio a Pisa, fra il 2016 e il 2017.

Colonnello ha firmato il contratto e martedì 5 marzo ha già lavorato con la squadra durante la sessione di allenamento pomeridiana.

LA CARRIERA DA ALLENATORE NEL DETTAGLIO - Durante il campionato 2010-2011 ricopre il ruolo di allenatore degli Allievi Nazionali del Siena. Nel giugno 2011 assume l'incarico di allenatore del Borgo a Buggiano, società toscana appena promossa in Lega Pro Seconda Divisione. Il 20 dicembre dello stesso anno viene esonerato, con la squadra in zona salvezza, dopo storica vittoria sul campo dell'Alessandria per 4-1.[1] Nel 2013-2014 ricopre la carica di allenatore dello Zakynthos, squadra greca di seconda divisione, neopromossa, con la quale raggiunge una storica salvezza, a cinque giornate dal termine del campionato. Nel 2015 diventa allenatore della squadra del Rethymno, che lascia dopo un mese per far ritorno a Zakynthos, con cui riesce a battere, per la prima volta nella storia del club, il Panatolikos, squadra di Superleague greca, in Coppa di Grecia. Dopo una vittoria per 3-0 contro il Lamia, lascia la squadra per dissidi con la dirigenza.



Nel luglio 2016 passa ad allenare la Primavera del Pisa e nel mese di agosto si trova a guidare anche la prima squadra, ottenendo due vittorie in Coppa Italia: la prima per 2-0 sul campo del Brescia e la seconda contro la Salernitana (4-3 ai rigori dopo che i tempi supplementari erano finiti 1-1). Entra anche qui nella storia del club, per aver raggiunto il quarto turno di Coppa Italia, impresa che era riuscita solo altre tre volte. Il suo ruolo, come allenatore prima squadra, con cui aveva sottoscritto un contratto annuale, termina con il ritorno di Gennaro Gattuso sulla panchina nerazzurra il 1º settembre successivo, dopo un esonero concordato con il club. Nel 2019 diventa vice allenatore di Massimo Carrera all'AEK Atene. Il 9 febbraio 2021 segue Carrera in qualità di vice anche al Bari. Il 23 ottobre 2022 diventa Head coach della Juventus Academy Abu Dhabi.