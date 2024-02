Che Chieti! Battuta la prima della classe dopo due supplementari!

Che cuore! Che grinta! E che vittoria! Bella, emozionante, importante. Arrivata al fotofinish dopo ben 2 supplementari. Ma meritata. E' stata una grande Lux Chieti Basket quella che per 96-94 ha mandato ko la prima della classe Ruva, facendo rispettare ancora una volta la legge del PalaTricalle. Una grandissima prestazione di squadra, esaltata da un Lips fantasmagorico: sfiorata una tripla doppia eccezionale (19 punti, 18 rimbalzi e 9 assist in 48 minuti di utilizzo). Agli ospiti, mai domi, non sono bastati i 28 punti di Traini, autentico trascinatore di un team che, nonostante il ko, si è confermato attrezzatissimo. Ma contro una Lux come questa, era difficile uscire indenni dal fortino teatino.

Al decimo il tabellone recitava 9-17, dunque con un gap di 8 lunghezze già da colmare. Partita segnata? No, affatto. Perchè con grande grinta la squadra di casa è rimasta in partita. Il momento topico? Una bomba di Paesano ed il 2+1 di Lips che impatta sul 26-26 il giro di boa del secondo quarto. Ed il merito dei teatini è stato quello di crederci anche dopo il nuovo allungo ospite: al ventesimo il parziale è infatti di 31-41. Gap in doppia cifra e pausa lunga propizia per riordinare le idee e ripartire.

Il terzo quarto di battaglia riporta la Lux sotto, sul -1 al trentesimo (55-56). L'ultima frazione del tempo regolamentare è avvincente come poche altre volte in stagione. E non solo. Basti pensare che a 45 secondi dal termine il progressivo è di 68-69. Si gioca prevalentemente a cronometro fermo. Lo spauracchio Jackson, volto noto a queste latitudini, è glaciale dalla lunetta ma uno strepitoso Lips, realizza un vitale 3/3 portando il punteggio sul 71-71 a 4 secondi dal termine della contesa. Dopo il timeout ospite lo stesso Jackson non fa deflagrare nella retina di Chietila bomba della vittoria: il tiro si infrange sul ferro. Al PalaTricalle si va dunque all' overtime dopo 40 minuti intensissimi chiusi sul 71-71.

Il resto ve lo raccontiamo con le parole dell'ufficio stampa teatino nel comunicato ufficiale diramato a fine partita: