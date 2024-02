I Campionati Nazionali Libertas di Pattinaggio Artistico assegnati alla provincia di Chieti. Madrina d'eccezione Debora Sbei

E' ufficale l’assegnazione dei prossimi Campionati Nazionali Libertas di Pattinaggio Artistico alla provincia di Chieti. Il prestigioso evento si svolgerà nella prima settimana di giugno, dal giovedì alla domenica, e nelle prossime settimane sarà ufficializzata la location dal presidente regionale Libertas Abruzzo APS Massimiliano Milozzi, che in prima persona halavorato alacremente affinchè la provincia teatina si assicurasse il grande evento.

Già nel 2018 i campionati si svolsero a Chieti portando nel capoluogo teatino tantissimi atleti, dirigenti e famiglie intere che arrivarono in città portando anche un grande indotto economico grazie a tutte le strutture ricettive riempite e al gran numero di visitatori che non mancarono di apprezzarne anche la bellezza storico-culturale.

Madrina dell’evento sarà Debora Sbei, pluricampionessa mondiale di Pattinaggio Artistico, già presente a Chieti nel 2018, che si è mostrata subito entusiasta dell’assegnazione dei campionati alla provincia di Chieti: “Sono onorata di questo ruolo e spero che nelle gare in programma si possa ammirare tutta la bellezza del nostro sport. Nel contempo i tanti atleti che arriveranno in Abruzzo potranno scoprirne le bellezze turistiche e gastronomiche. Ringrazio il presidente Milozzi di questo incarico e vi do appuntamento tra qualche mese con lo spettacolo del pattinaggio artistico”.

Grande soddisfazione per Massimiliano Milozzi che dunque riporta in Abruzzo, nello specifico nel teatino, una manifestazione di grande prestigio che non mancherà di attrarre anche in questa occasione curiosi ed appassionati. : “È davvero un onore avere avuto come Comitato Regionale Libertas Abruzzo l’assegnazione di questi campionati - ha dichiarato Massimiliano Milozzi - Questo testimonia ancora una volta l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo a livello sportivo come ente. Oltre 1000 persone fra atleti, dirigenti, parenti degli atleti verranno sul nostro territorio visitando le nostre belle città e i ostri bei paese, sarà dunque anche un indotto economico per il turismo. Sarà un evento a livello nazionale che ci vedrà protagonisti che andrà organizzato al meglio. Già avevamo avuto l’edizione 2018 a Chieti che fu un grande successo e confido che anche questa potrà avere un ottimo riscontro. Ringrazio il presidente nazionale Pantano per l’assegnazione e tutti quelli del mio staff che come sempre hanno contribuito a presentare un progetto valido e bello. Vi aspettiamo numerosi!”.