Una super Lux Chieti sbanca Roseto e si prende (ancora) il derby d'Abruzzo!

Una strepitosa Lux si impone di autorità al PalaMaggetti e fa 3/3 in stagione contro Roseto.

Decisivo, ai fini del risultato, un quarto periodo di carattere da parte di Reale e soci, con le mani teatine che non hanno tremato dalla linea della carità (18/18 negli ultimi dieci minuti).

A Roseto il merito di aver lottato alacremente sino al suono della sirena finale.

Il top scorer biancorosso è un sontuoso Lips 26 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, a Roseto non bastano i 24 punti di un granito Klyuchnyk.

In avvio di gara i padroni di casa partono subito forti, rispondono i biancorossi con i liberi di Paesano (4-2 dopo poco meno di 2 minuti di gara). Roseto continua ad affidarsi alle lunghe leve di Klyuchknyk, la Lux mette il naso avanti con il primo acuto di Lips e la tripla di Ciribeni dopo 3 minuti e mezzo di gara (6-7). Klyuchnuk va a segno con un 2+1, Paesano, Ciribeni e i liberi di Maggio portano i teatini sul massimo vantaggio (9-13 a 04:20 da fine primo periodo). Klyuchnyk e Durante accorciano, Berra da sotto risponde: con i liberi di Santiangeli, si giunge sul 14-15 a 02:50 da fine primo quarto. La Lux è brava a chiudere l’aria e a costringere la Liofilchem al tiro da oltre l’arco, Reale, Obinna e Ciribeni con la tripla costringono coach Gramenzi al timeout a 28 secondi dal termine della prima frazione (16-22). Paesano è glaciale dalla lunetta, Klyuchnyk (che supera la doppia cifra, raggiungendo quota 11) risponde: al decimo, il parziale è di 18-24.

L’avvio di quarto dai rosetani è fulminante: la tripla di Guaiana e il canestro in penetrazione di Donadoni, costringono coach Aniello al minuto di sospensione ad un minuto e mezzo di quarto (23-24). La gara diventa se possibile ancora più intensa, con Lips che sblocca l’attacco dei suoi ma il solito Klyuchnyk, Santiangeli e Durante da cronometro fermo che portano Roseto sul +2 dopo 3 minuti di secondo periodo (28-26). La Lux è bravissima a stringere le maglie in fase di non possesso e, con 4 punti di Reale ed il canestro in slalom di Lips, Chieti si porta sul +4 al giro di boa del quarto (28-32). Donadoni con l’1/2 in lunetta e Maiga dopo un bel taglio riportano Roseto a contatto, con coach Aniello che chiama timeout a 01:52 dalla pausa lunga (31-32). Ciribeni porta Chieti sul +3 ma due canestri di fila di Petracca portano i padroni di casa sul +1 al ventesimo (35-34).

L’avvio di quarto vede le difese prevalere sugli attacchi: a Klyuchnyk risponde Ciribeni, dopo 3 minuti di quarto il parziale è di 37-36. Lips va a segno con un 2+1, risponde Durante dalla lunga distanza: al giro di boa del terzo quarto, siamo sul 40-39. Klyuchnyk e Durante a cronometro fermo portano i padroni di casa sul massimo vantaggio, coach Aniello chiama timeout a 02:47 da fine quarto (44-39). Donadoni va a segno, Lips però permette a Chieti di accorciare, con coach Gramenzi che chiede il minuto di sospensione a 6 secondi dal termine (46-41). Lips va a segno a cronometro fermo, Mantzaris realizza sulla sirena: al trentesimo, il parziale è di 48-43.

L’avvio di quarto periodo dei biancorossi è davvero veemente: maglie strette in difesa e, con il 2/2 a cronometro fermo di Lips e la bomba di Berra, i biancorossi rimettono il match in partita a 3 minuti dall’inizio di quarto (48-48). La difesa della Lux è asfissiante, Berra dall’angolo in transizione punisce nuovamente la difesa rosetana: a 05:46 dal termine, coach Gramenzi chiama timeout (48-51). Tamani accorcia di tap-in, Donadoni realizza in penetrazione ma due bombe mortifere di Lips portano Chieti sul 52-57 a 03:30 dal termine della sfida. Berra è freddo a cronometro fermo, Klyuchnyk risponde con un 3/3 a 01:37 dal termine: coach Aniello chiede l’interruzione del gioco (55-59). Lips in lunetta non tentenna, Santiangeli colpisce da oltre l’arco ma un tecnico fischiato a Durante dopo il fallo porta Chieti a realizzare a cronometro fermo con Lips e Reale (58-64): Klyuchnyk schiaccia ma Lips nuovamente a cronometro fermo riporta Chieti sul +6, con timeout di Gramenzi a 54 secondi dal termine (60-66). Klyuchnyk schiaccia, Reale è glaciale a cronometro fermo ma la tripla di Mantzaris riporta i padroni di casa ad un solo possesso di svantaggio, con coach Aniello che chiede minuto a 19 secondi dal termine (67-70). Mantzaris è l’ultimo ad arrendersi ma Berra è cinico a cronometro fermo: la Lux viola il PalaMaggetti (72-74).

Liofilchem Roseto – Lux Chieti Basket 1974 72-74 (18-24; 35-34; 48-43)

Liofilchem Roseto 72: Dimitri Klyuchnyk 24 (9/16, 0/0), Vangelis Mantzaris 12 (3/4, 2/6), Giordano Durante 9 (1/4, 1/3), Marco Santiangeli 7 (1/2, 1/11), Alessio Donadoni 7 (3/4, 0/2), Andrea Petracca 4 (2/2, 0/3), Georges Tamani 4 (2/3, 0/0), Vincenzo Guaiana 3 (0/2, 1/3), Ousmane Maiga 2 (1/1, 0/0), Antonio Marcucci NE

Lux Chieti Basket 1974 74: Karl joan Lips 26 (4/6, 2/6), Gabriele Berra 14 (1/3, 2/5), Leonardo Ciribeni 12 (3/4, 2/3), Thomas Reale 12 (3/7, 0/1), Alessandro Paesano 6 (1/8, 0/1), Roberto Maggio 2 (0/2, 0/1), Obinna Nwokoye 2 (1/6, 0/0), Simone Gelormini NE, Loris Masciopinto NE, Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0), Enzo Damian Cena NE