Traguardo volante a Fossacesia (anche) al Giro 2024

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Giro d'Italia è già iniziato. Nel 2023 la Grande Partenza è stata in Abruzzo, uno strepitoso appuntamento sportivo che è stato un volano senza eguali per turismo ed economia di tutta la regione, Costa dei Trabocchi in particolare, ma anche nel 2024 la carovana rosa sarà protagonista sulle nostre strade con più appuntamenti.

Uno in particolare è molto atteso, il 15 maggio, per la tappa numero 11 che partirà da Foiano di Valfortore, in provincia di Benevento ed arriverà a Francavilla al Mare dopo 203 km con tratto finale pianeggiante per una frazione adatta alle ruore veloci del gruppo. Nella circostanza si attraverserà il Vastese e si transiterà per Fossacesia e la novità riguarda proprio la città dell'indimenticato ed indimenticabile Alessandro Fantini che tornerà ad ospitare un traguardo volante.

Nel 2021 a Fossacesia Marina ci fu la volata tra Umberto Marengo e Simon Pellaud, con l''italiano della Bardiani-CSF-Faizanè a vincere lo sprint.

Per l'edizione 2024, al fine di permettere il traguardo volante, è stata proposta e (pare) accettata una piccola modifica del percorso. Il gruppo devierà dalla Statale 16 verso il porto turistico al primo sottopassaggio svoltando a destra verso Marina del Sole per poi percorrere via Bartali e il Lungomare prima di tornare sulla Statale 16 e proseguire il percorso verso il traguardo. Il traguardo volante sarà posizionato all'altezza della piazzetta dei Pescatori con arrivo in loco stimato intorno alle ore 13