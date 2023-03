Scuolavolley 2023: l'istituto Mattei di Vasto si aggiudica il torneo allievi

Neanche la pioggia, che ha allagato in più punti il PalaMasciangelo, è riuscita a fermare la voglia di ripartenza dei ragazzi e delle ragazze impegnate nella giornata inaugurale di “Scuolavolley 2023”. Sabato 4 marzo nell’impianto lancianese, infatti, dopo una faticosa operazione di asciugatura del parquet, si è regolarmente disputato il torneo allievi.

Cinque le squadre iscritte, in rappresentanza di altrettanti istituti medi superiori della provincia di Chieti, che si sono confrontate sportivamente per vincere il trofeo in palio. Gli oltre 70 partecipanti, tra studenti e professori, si sono dati battaglia sotto l’attenta regia del “direttivo” del gruppo volley del Cedas Sevel di Atessa e l’egida del comitato regionale Abruzzo dello Csain (centri sportivi aziendali industriali).

Al termine delle lunghe fasi eliminatorie, nella partita decisiva si sono affrontate le rappresentative del liceo Vittorio Emanuele II di Lanciano e dell’istituto Mattei di Vasto. E sono stati proprio gli studenti e le studentesse vastesi (Diego Menghini, Francesco Tambelli, Antonio Basta, Francesco Pio Benedetti, Niccolò Ciarallo, Federico Cianci, Miriam Della Morte, Flavia Martelli, Gaia Fidelibus Lia Castrigno, Benedetta Piccirilli, Claudia Zanetti - allenatore professoressa Raffaella Vitale) ad imporsi per 2 a 0 e ad iscrivere il nome del loro istituto nell’albo d’oro della manifestazione.

Il terzo posto è andato alla squadra dell’Omnicomprensivo di Guardiagrele, guidata in panchina dal professor Sergio Angelini che, nella finale di consolazione, ha avuto la meglio sul Da Vinci-De Giorgio di Lanciano. Al quinto posto si è classificata la rappresentativa del Canadian College di Lanciano, composta da ragazzi e ragazze canadesi, italiani, russi, ucraini e montenegrini che studiano nella città frentana. Li ha guidati in panchina Giorgio Lanci, personaggio storico della pallavolo lancianese.

La premiazione di tutte le squadre, effettuata da Antonino Matteo, presidente dell’All Star Sevel, e dalla professoressa Angela Evangelista, dirigente scolastica del liceo Vittorio Emanuele II, ha concluso in maniera festosa un’intensa mattinata di sport ed amicizia.

Scuolavolley si concluderà sabato 11 marzo con la disputa del torneo juniores. Al termine di questa seconda giornata di gare sarà assegnata la “Supercoppa” che premierà l’istituto che avrà conseguito il miglior risultato complessivo.