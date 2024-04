Al comprensivo 1 i genitori tornano a scuola con un progetto del club Lions Chieti I Marrucini

I genitori tornano a scuola al comprensivo 1 di Chieti con un progetto del club Lions Chieti I Marrucini. Dal 16 al 18 aprile, per tre pomeriggi consecutivi, un folto gruppo di adulti è tornato tra i banchi della scuola media 'Chiarini', per il progetto Genitori, realizzato con il sostegno economico di tutti i club della zona B della sesta circoscrizione: Chieti i Marrucini, Chieti Host, Guardiagrele e Loreto Aprutino-Penne. La presidente di circoscrizione, Gabriella Orlando, ha intrattenuto gli allievi con un metodo interattivo molto apprezzato, che ha concesso ai genitori di esprimere i loro dubbi, le perplessità e confrontarsi con gli altri, in un clima piacevole e rilassante.

"Oggi più che mai i genitori hanno bisogno di queste occasioni di confronto - ha spiegato la coordinatrice distrettuale Lion-Quest, Anna Maria Cocucci Blaga - . Soprattutto dopo che la pandemia, che ci siamo lasciati alle spalle, ha creato tanti nuovi problemi e reso ancor più difficile quello che era già il più complesso dei mestieri. Oggi si torna a casa, stressati, si accende la tv e si ascoltano racconti di guerra, in famiglie peraltro sempre più spesso allargate. E poi ci sono i figli, che non sono più quelli di una volta (sì, papa, sì mamma); ma dopo ladad, con in mano il cellulare, divenuti piccoli e scaltri informatici, contestano, si ribellano, esigono. Per non parlare poi del mondo degli adolescenti, ragazzini di prima media e anche meno. Il guaio è che anche i papà e le mamme non si staccano mai dal cellulare, per necessità o per un sacrosanto diritto a un po’ di evasione, ma non sono di esempio ai figli, quindi… dove va a finire l’autorità genitoriale? Come ci si comporta? Come si può non sbagliare? Ben vengano dunque i progetti del Lion-Quest, ben venga il progetto Genitori utile a dare consigli validi ai papà e alle mamme, anche con il sostegno di uno splendido libro guida, che viene loro regalato a fine corso".

Alla cerimonia finale della consegna degli attestati sono intervenuti, insieme a vari soci dei club, il sindaco di Chieti Diego Ferrara con una rappresentanza del Comune, Il pdg Raffaele Di Vito, i presidenti dei club di zona Rocco Iezzi, Orietta Pelliccione, Franco Francomano, l’officer Lions-Quest per l’Abruzzo Claudia Cobianchi, la coordinatrice distrettuale Lions-Quest Anna Maria Cocucci Blaga e naturalmente la dirigente scolastica Simona Di Salvatore..

Dopo la consegna degli attestati, i papà e le mamme sono andati via entusiasti, pronti a tornare a scuola, tra i banchi, un altro anno.