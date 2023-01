Appuntamento a Rocca San Giovanni per sensibilizzare i giovani su ambiente e crisi climatica

Circa 250 studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Chieti per seguire la diretta satellitare dell’evento insieme ad oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia per la seconda tappa del progetto Unisona dedicato al mondo della scuola, sostenuto dalla Fondazione Conad Ets.

A Rocca San Giovanni Conad Adriatico ha dato appuntamento agli studenti per un momento di condivisione attraverso il confronto con esperti del settore come la climatologa Elisa Palazzi, professoressa presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, l’ingegnere ambientale Giovanni Mori, attivista del movimento Fridays For Future Italia, e con la referente ASviS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) Ottavia Ortolani. L’incontro è stato condotto da Sara Segantin, scrittrice, narratrice scientifica e presentatrice televisiva di programmi relativi a sostenibilità e giustizia climatica e ha visto anche la partecipazione straordinaria di Giovanni Storti, componente del trio “Aldo, Giovanni & Giacomo”, impegnato da sempre nella riflessione sui temi ambientali.

Ad accogliere gli studenti nel cinema di Rocca San Giovanni il sindaco Fabio Caravaggio, il pesidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto Francesco Menna, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco e il socio Conad Adriatico Michele Reale.

“Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi al fianco della Fondazione Conad Ets Unisona per parlare di ambiente e sostenibilità con l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della crisi climatica, una delle sfide più importanti dei nostri giorni - ha dichiarato quest'ultimo - Tutti noi che operiamo per rafforzare l’insegna Conad sposiamo la cultura della sostenibilità che ci permette di ascoltare e accompagnare le persone verso un futuro migliore. Come cittadino e socio Conad non posso quindi che essere orgoglioso di avere avuto l’opportunità di condividere e coinvolgere tanti giovani del nostro territorio in un progetto di grande valore che ci ha permesso di rinnovare l’impegno ad unire le forze per costruire un futuro più sostenibile e sostenere il patrimonio più importante del nostro Paese: i giovani e il loro futuro”.

Fondazione Conad Ets offre alle scuole di ogni regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale (come quella del 19 gennaio), di educazione alla legalità (come l'incontro con il presidente Grasso dello scorso novembre), di educazione alimentare e al rispetto dell’altro.

"Un impegno - hanno concluso - che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad Ets. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, verranno proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni seguendo il medesimo format dei primi due incontri dedicati alla legalità ed alla crisi climatica".