Puliamo il mondo: tre giorni dedicati alla tutela dell’ambiente a Fossacesia

Saranno gli alunni delle quattro classi della scuola secondaria di primo grado, dell’istituto P. D. Polidori i protagonisti della giornata ‘Puliamo il Mondo’ in programma domani, venerdì 28 ottobre, a Fossacesia. La manifestazione promossa da Legambiente Abruzzo si svolgerà nell’area monumentale di San Giovanni in Venere dalle ore 9:30 e vedrà impegnati poco più di 60 studenti, che saranno attrezzati per procedere in sicurezza alle operazioni di pulizia dall’associazione ambientalista e dalla EcoLan.

Volontari di Legambiente e personale dell’azienda di Lanciano specializzata nella raccolta, trasporto, recupero e riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani anche di Fossacesia, faranno in modo che gli studenti siano attenti a diversificare quanto verrà raccolto.

“È il modo migliore per far accrescere in loro la consapevolezza di quanto può essere importante contribuire a tenere pulito l’ambiente per migliorare il decoro degli spazi comuni – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. È un momento di formazione da non sottovalutare se vorremo rispettare il programma per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenzia 2030, sulla quale si è impegnato anche il nostro Paese”.

Questa edizione di ‘Puliamo il Mondo’ apre il Weekend Natura, che andrà avanti fino a domenica 30 ottobre, con la sesta camminata tra gli olivi, che vedrà coinvolta Fossacesia, che fa parte dell’associazione nazionale Città dell'olio.