Il nuovo liceo del Made in Italy debutta anche in provincia di Chieti

Debutta anche in Abruzzo, dal prossimo anno scolastico, il liceo del Made in Italy.

La giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra l’Ufficio scolastico regionale e la Regione per la programmazione e il funzionamento del nuovo percorso liceale che nella provincia di Chieti l’istituto di istruzione superiore “De Titta – Fermi” di Lanciano. Sono coinvolti nel nuovo ciclo di studi anche l'istituto di istruzione superiore statale “Ovidio” di Sulmona, il polo liceale statale Illuminati di Atri, l’istituto “G.Peano – C.Rosa” di Nereto, il polo liceale “Saffo” di Roseto, il liceo “G.Milli” di Teramo.

“Il nuovo percorso – spiega l’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale - consentirà agli studenti di sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati e dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, le competenze imprenditoriali idonee alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy”.

L’Intesa siglata è valida per l’annualità scolastica 2024-2025. “Con il liceo del made in Italy – dice ancora l’assessore Quaresimale- si intende promuovere l’acquisizione da parte degli studenti degli strumenti necessari per la ricerca e l’analisi degli scenari storico – geografici e artistico – culturali, nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy.

Come ha comunicato il Ministero dell'istruzione e del merito, sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale:, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria.